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Mısır kaybolduğu ileri sürülen Alman vatandaşını sınır dışı etti

11 Ocak 2019 Cuma 13:05
Mısır kaybolduğu ileri sürülen Alman vatandaşını sınır dışı etti

KAHİRE (AA) - Mısır makamları, kaybolduğu öne sürülen Mısır asıllı Alman vatandaşı Mahmud İzzet Abdulaziz'i (24) sınır dışı etti.

El-Ehram gazetesinin de aralarında bulunduğu yerel basında çıkan haberlere göre, Mısır, Alman makamlarının Kahire'de gözaltında tutulduğunu ileri sürdüğü Mısır asıllı Alman vatandaşı Abdulaziz'i sınır dışı etti.

Abdulaziz'in yasaların öngördüğü suçlardan birini işlemediği ve Mısır vatandaşlığından feragat ettiğinden dolayı vatandaşı olduğu Almanya'ya Alman Büyükelçiliği ile koordinasyon halinde sınır dışı edildiği aktarıldı.

Yerel kaynaklar ayrıca Mısır asıllı başka bir Alman vatandaşı olan ve ülkenin güneyindeki El-Uksur Havalimanı'nda geçen hafta gözaltına alınan 19 yaşındaki İsa İbrahim es-Sabbağ'ın da gereken işlemlerin tamamlanmasının ardından Almanya'ya sınır dışı edileceği bilgisini paylaştı.

Mısırlı yetkililer, söz konusu iki Alman vatandaşının Mısır'ın Sina Yarımadası başta olmak üzere farklı bölgelerinde güvenlik güçlerine karşı silahlı terör eylemleri düzenleyen unsurlarla bağlantıları olduğu gerekçesiyle gözaltını alındıklarını belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Alman-Mısır olmak üzere çifte vatandaşlığı olan 2 kişinin farklı zamanlarda kayboldukları belirtilerek, "Her iki vakayı da çok ciddiye alıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.


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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 13:05
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