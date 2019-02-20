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Darbeci Mısır yönetimi itirazlara aldırmadı! İdam ettiler

Mısır'da Başsavcı Hişam Berekat'a düzenlenen bombalı saldırıdan sorumlu oldukları iddia edilen 9 kişi hakkında verilen idam kararı infaz edildi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:43
Darbeci Mısır yönetimi itirazlara aldırmadı! İdam ettiler

Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) en yüksek icra heyeti olarak bilinen Rehberlik Ofisi üyesi Muhammed Taha Vehdan'ın oğlu Ahmed Taha da idam edilenler arasında yer aldı. Ahmed Taha'nın, idam cezası uygulanan ilk İhvan yöneticisi oğlu olduğu belirtiliyor.

İdam edilenlerin isimleri ise şöyle: Ahmed Taha, Ebul Kasım Ahmed, Ahmed Cemal Hicazi, Mahmud el-Ahmedi, Ebu Bekr es-Seyyid, Abdurrahman Süleyman, Ahmed Muhammed, Ahmed Mahrus Seyyid ve İslam Muhammed.

İdam kararının durdurulması çağrıları sonuç vermedi

Uluslararası Af Örgütü, dün yaptığı açıklamada, 9 muhalif hakkında verilen ve bu sabah infaz edileceği belirtilen idam kararının durdurulmasını istemişti.

Tutuklarının, idam cezasının infazına hazırlık için hücrelerinden istinaf cezaevine nakledildiği kaydedilen açıklamada, sanıkların hukuksuz yargılandığı ifade edilmişti.

Açıklamada ayrıca duruşma sırasında bazı sanıkların "suçu itiraf etmeleri için işkenceye maruz bırakıldıklarına" ilişkin ifadeleri aktarılmıştı.

Mısır Yargıtayı, 2015 yılında Başsavcı Hişam Berekat'a düzenlenen suikast davasında yargılanan 9 sanık hakkında verilen idam cezalarını Kasım 2018'de onaylamıştı. Sanıklar ise duruşma sırasında kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederek, ifadelerinin işkenceyle alındığını belirtmişti.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:43
  1. mısır
  2. idam
  3. ihvan
  4. Müslüman Kardeşler Teşkilatı

YORUM YAZ

  • Abid kulAbid kul17 dk önce
    Allah mazlumlara rahmet etsin, zalimleri kahretsin.
  • ......17 dk önce
    Bu zalimlik Sisi'nin yanına kalacak mı?
  • uyan dünya uyan dünya 1 sa önce
    o zaman mısırda daha büyük kanlar akacak demektir. sisi yahudisini korkulu günler beklemektedir.

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