Mısır istihbarat heyeti Gazze'de

GAZZE (AA) - Mısır İstihbarat Teşkilatı'ndan bir heyet, Gazze'ye gelerek Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü.

Filistin kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mısır İstihbarat Teşkilatı'nın Filistin dosyası sorumlusu Tuğgeneral Ahmed Abdulhalık, İstihbarat Teşkilatı Başkan Yardımcısı Ömer Hanefi ve İkinci Başkan Yardımcısı Eymen Bedi'nin de aralarında bulunduğu heyet, Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze'ye ulaştı.

Hamas lideri İsmail Heniyye ile heyet arasında yapılan görüşmede Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar, Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye ile hareketten diğer bazı yetkililer de hazır bulundu.

Mısır istihbarat heyetinin Gazze ziyareti sırasında diğer Filistinli gruplarla da görüşmesi bekleniyor.

Mısır heyeti, Hamas ve Fetih yetkilileriyle ulusal uzlaşı, Filistinli gruplar ve İsrail hükümetiyle ise ateşkes konularında yürütülen görüşmeleri tamamlamak için Gazze Şeridi, Batı Şeria ve İsrail arasında bir süredir mekik dokuyor.