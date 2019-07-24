0553 313 94 23

Mısır, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evleri yıkmasına tepki gösterdi

24 Temmuz 2019 Çarşamba 01:03
Mısır, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evleri yıkmasına tepki gösterdi

KAHİRE (AA) - Mısır yönetimi, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bazı evleri yıkmasını kınadı ve yıkımları "barışın tesisi için sarf edilen çabaları baltalayan bir adım" olarak nitelendirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'teki mevcut statünün, bu konuda alınan Birlemiş Milletler kararlarına muhalif bir şekilde değiştirilmesinin kabul edilemeyeceği belirtildi.

Bu tür adımların kapsayıcı ve adil barışın tesisi için sarf edilen çabaları baltalayacağına işaret edilen açıklamada, Mısır'ın, Filistin halkının meşru haklarını ve iki devletli çözüm temelinde barış sürecinin yeniden canlandırılmasını destekleyen tavrı vurgulandı.

İsrail güçleri önceki gün sabah erken saatlerden itibaren iş makineleriyle geldikleri Sur Bahir bölgesindeki Vadi El-Hummus Mahallesi'nde Filistinlilere ait bazı evleri yıkmaya başlamıştı.

- İsrail Mahkemesi Filistinlilerin itirazını reddetti

Geçen ay Sur Bahir'deki söz konusu yapıların, Ayrım Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle "güvenlik tehlikesi oluşturduğu" iddiasıyla yıkılmalarına karar verilmiş ve mülk sahiplerine 18 Haziran'a kadar süre tanınmıştı.

Bunun üzerine Filistinliler, bazıları inşa halinde olan 10 binaya ilişkin yıkım kararının durdurulması için İsrail Yüksek Mahkemesine başvurmuş ancak mahkeme pazar günü bu başvuruyu reddetmişti.

Uzmanlar, İsrail mahkemesinin bu kararının Filistin'in diğer bölgelerinde de birçok evin yıkılmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 01:03
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. Mısır

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni partiyle ilgili sıcak gelişme! Davutoğlu yakın çevresine konuştu
    1. Yeni partiyle ilgili sıcak gelişme!..
    2. İstanbul’da görülen Batı Nil virüsünün..
    3. Beyaz Saray'daki Türkiye toplantısı..
    4. ABD'li ve Kuveytli askeri yetkililer..
    5. Boris Johnson'un soy ağacı kime..
    6. Trump, Cumhuriyetçi senatörlerle..
    7. Avustralya'dan çok konuşulacak karar!..
    8. Gümüşhane'de bir maden firmasının atık..
    9. Bitlis'teki trafik kazası
    10. Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz..
    11. Mısır, İsrail'in Doğu Kudüs'te..
    12. Terör devleti İsrail, sondaj..
    13. ABD'den Rusya ve Esed rejimine "İdlib"..
    14. Bitlis'ten acı haber! 1 asker şehit
    15. Balıkesir'de kaçak balık avlayanlara..
    16. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan..
    17. Kocaeli'de takla atan otomobil yandı:..
    18. "2. Ulusal Van Denizi Bisiklet Şenliği"
    19. Kassam'dan İsrailli esirlere ilişkin..
    20. Ülkede büyük şok! Pazar yerinde..
    21. Egemen Bağış'tan parlamentoya giren..
    22. Pompeo'dan Mesrur Barzani'ye tebrik
    23. Manisa'da nefes borusuna yemek kaçan..
    24. Ehliyetsiz ve alkollü sürücü..
    25. İzmir’de 42 düzensiz göçmen yakalandı
    26. Diyarbakır’da polis ekiplerine el..
    27. Konya’daki cinayetin zanlısı tutuklandı
    28. Özel güvenlik görevlisi aracında..
    29. Havada korkutan gerilim! Rusya nota..
    30. Diyarbakır'da polis aracına bombalı..
    Beykoz Göksu Evleri’ndeki köpekler
    Beykoz Göksu Evleri’ndeki köpekler
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Bomba iddia... ABD bunu ilk kez İran'a karşı kullandı: MRZR LMADIS
    Bomba iddia... ABD bunu ilk kez İran'a karşı kullandı: MRZR LMADIS
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Otomotiv sektöründe kritik gelişme!
    Otomotiv sektöründe kritik gelişme!