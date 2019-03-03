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Mısır, İsrail'i ateşkese uymaya zorlayacak

03 Mart 2019 Pazar 22:53
Mısır, İsrail'i ateşkese uymaya zorlayacak

GAZZE (AA) - Mısır'ın, İsrail'i, ateşkese bağlı kalma ve Gazze'ye yönelik ablukayı kaldırma konusunda zorlamak için yeniden harekete geçeceği belirtildi.

Filistinli gruplar ile "Dönüş Yürüyüşü ve Ablukayı Kırma Yüksek Komitesi" yetkilileri, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Mısır'a düzenlediği ve 3 haftadan uzun süren ziyaretinin değerlendirilmesi için Gazze'de toplantı düzenledi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, Mısır'ın, Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması ve ateşkese bağlı kalma konusunda İsrail'i zorlamak için yeni bir görüşme turuna başlayacağını söyledi.

Hayye, "Heniyye ziyaret sırasında Mısırlı yetkililere, Filistinli gruplar arasındaki bölünmüşlüğün Filistin ortak vizyonu ve Filistinli gruplar arasında önceki yıllarda imzalanan anlaşmalar doğrultusunda sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı." dedi.

Hayye, "Heniyye ayrıca, Filistin meselesinin karşılaştığı tehlikelerle ilgili Mısırlı yetkililere bilgi verdi ve yaklaşık 12 yıldır Gazze'ye uygulanan ablukanın sona ermesi gerektiğine işaret etti." diye konuştu.

Heniyye ve beraberindeki heyet, Mısır'a düzenlediği ziyaretten çarşamba günü dönmüştü.

Gazze'de, Hamas ile İsrail arasındaki en son gerginlik 11 Kasım 2018'de yaşanmıştı. İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit olmuş, 1 İsrail askeri öldürülmüştü. Buna karşılık Filistinli direniş grupları İsrail'e roket saldırısı düzenlemiş, ardından İsrail ordusu Gazze'yi havadan vurmaya başlamıştı.

Filistinli gruplar bölgede artan gerilimin ardından 13 Kasım'da Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.

Mısır'dan bir heyet 2 aydan uzun süredir, Gazze, Batı Şeria ve İsrail'e ziyaretler düzenliyor ve Hamas, Fetih ve İsrail hükümetinden yetkililerle bir araya gelip Filistin uzlaşısı ve ateşkes konularıyla ilgili görüşmeler yapıyor ancak henüz nihai bir anlaşmaya varılmış değil.



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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 22:53
  1. Hamas
  2. İsrail
  3. Mısır

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