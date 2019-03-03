0553 313 94 23

Mısır, İsrail'i ateşkese uymaya çağıracak

Mısır'ın, İsrail'i, ateşkese bağlı kalma ve Gazze'ye yönelik ablukayı kaldırma konusunda zorlamak için yeniden harekete geçeceği belirtildi.

03 Mart 2019 Pazar 22:53
Mısır, İsrail'i ateşkese uymaya çağıracak

Mısır'ın, İsrail'i, ateşkese bağlı kalma ve Gazze'ye yönelik ablukayı kaldırma konusunda zorlamak için yeniden harekete geçeceği belirtildi.

Filistinli gruplar ile "Dönüş Yürüyüşü ve Ablukayı Kırma Yüksek Komitesi" yetkilileri, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Mısır'a düzenlediği ve 3 haftadan uzun süren ziyaretinin değerlendirilmesi için Gazze'de toplantı düzenledi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, Mısır'ın, Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması ve ateşkese bağlı kalma konusunda İsrail'i zorlamak için yeni bir görüşme turuna başlayacağını söyledi.

Hayye, "Heniyye ziyaret sırasında Mısırlı yetkililere, Filistinli gruplar arasındaki bölünmüşlüğün Filistin ortak vizyonu ve Filistinli gruplar arasında önceki yıllarda imzalanan anlaşmalar doğrultusunda sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı." dedi.

Hayye, "Heniyye ayrıca, Filistin meselesinin karşılaştığı tehlikelerle ilgili Mısırlı yetkililere bilgi verdi ve yaklaşık 12 yıldır Gazze'ye uygulanan ablukanın sona ermesi gerektiğine işaret etti." diye konuştu.

Heniyye ve beraberindeki heyet, Mısır'a düzenlediği ziyaretten çarşamba günü dönmüştü.

Gazze'de, Hamas ile İsrail arasındaki en son gerginlik 11 Kasım 2018'de yaşanmıştı. İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit olmuş, 1 İsrail askeri öldürülmüştü. Buna karşılık Filistinli direniş grupları İsrail'e roket saldırısı düzenlemiş, ardından İsrail ordusu Gazze'yi havadan vurmaya başlamıştı.

Filistinli gruplar bölgede artan gerilimin ardından 13 Kasım'da Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.

Mısır'dan bir heyet 2 aydan uzun süredir, Gazze, Batı Şeria ve İsrail'e ziyaretler düzenliyor ve Hamas, Fetih ve İsrail hükümetinden yetkililerle bir araya gelip Filistin uzlaşısı ve ateşkes konularıyla ilgili görüşmeler yapıyor ancak henüz nihai bir anlaşmaya varılmış değil.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 22:53
  1. Hamas
  2. İsrail
  3. Mısır

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD ile Suudi Arabistan arasında kriz çıkaracak 'işkence' iddiası!
    1. ABD ile Suudi Arabistan arasında kriz..
    2. Sır olay: 2 kardeşini çatışmada..
    3. İstanbul'da hareketli anlar... Patlama..
    4. Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi..
    5. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    6. Yusuf Şimşek: "Rakibimize oynama şansı..
    7. Trump, Güney Kore ile ilgili Twitter..
    8. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası
    9. Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışmasına..
    10. Bakan Çavuşoğlu Hatay’a ulaştı
    11. GÜNDEM ÖZETİ / 4 Mart 2019
    12. Celta Vigo'da Fran Escriba dönemi
    13. Arnavutköy’de silahlı çatışmada ölen 2..
    14. Buteflika, bir mesaj yayınlayarak,..
    15. Serdar Arseven uyardı: Gençlerimiz CHP..
    16. Yusuf Şimşek: Alınan her puan bizim..
    17. Freni tutmayan otobüs devrildi: 1..
    18. Belçikalı Sarı Yelekliler Fransız..
    19. Yüksekova’da kepçenin zorlu çalışması
    20. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan..
    21. Gülriz Sururi anısına "Film Müzikleri..
    22. Cami misafirhanesinde el yapımı alkol..
    23. Kartal’da oto yedek parçacıda yangın..
    24. 60'tan fazla HGK teslim edildi! TSK'ya..
    25. İstanbul Kartal'da yedek parça..
    26. Erkan Sözeri: "Maçın zor olacağını..
    27. Mehmet Özdilek: Bir puanı cebimize..
    28. Hastaneden makam aracıyla alınıp o..
    29. Çocuk Atletizmi Projesi devam ediyor
    30. Operasyon düzenlendi! O etlere el..
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karamollaoğlu'ndan iddialı çıkış: Seçimlerde bir patlama yapacağız
    Karamollaoğlu'ndan iddialı çıkış: Seçimlerde bir patlama yapacağız
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Soros'un Türkiye planı deşifre oldu!
    Soros'un Türkiye planı deşifre oldu!
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    Lopez ABD yaptırımlarıyla alay etti
    Lopez ABD yaptırımlarıyla alay etti