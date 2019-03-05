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Mısır ile Somali siyasi ve güvenlik koordinasyonunda hemfikir

Somali Dışişleri Bakanı Ahmed İsa Avad, Kahire'de Mısılı mevkidaşı Samih Şukri ile iki ülke arasındaki siyasi ve güvenlik koordinasyonunu görüştü

05 Mart 2019 Salı 23:31
Mısır ile Somali siyasi ve güvenlik koordinasyonunda hemfikir

KAHİRE (AA) - Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Somalili mevkidaşı Ahmed İsa Avad'ın Afrika Boynuzu bölgesinde yaşanan sıkıntılarla mücadele için siyasi ve güvenlik alanında koordinasyon konusunda mutabık kaldığı açıklandı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Somali Dışişleri Bakanı Avad Mısır ziyareti kapsamında başkent Kahire'de Şukri ile bir araya geldi.

İkili ilişkiler, terörle mücadelede iş birliği ve siyasi istişarenin yanı sıra ortak önemi haiz bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, taraflar Afrika Boynuzu bölgesindeki zorluklara karşı siyasi ve güvenlik alanında koordinasyon konusunda hemfikir olduklarını ifade etti.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, başta terörle mücadele olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliği alanlarında yaşanan artışa işaret ederek, ikili ilişkilerin kazandığı ivmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şukri ayrıca iki ülke arasında siyasi istişare ve ortak bakanlık komitesi kurulması konularında bazı mutabakat zaptlarının imzalanması yönündeki temennisini ifade ederek, genel manada Doğu Afrika ile Afrika Boynuzu ülkeleri arasında yeni iş birliği alanlarının araştırılması gerektiğini belirtti.

Somali Dışişleri Bakanı Avad ise görüşmede Mısırlı mevkidaşına, Mogadişu'da yaşanan son gelişmeler, devlet kurumlarının inşası, güvenlik güçlerinin geliştirilmesi, terör ve aşırıcılıkla mücadele gibi konularda harcanan çabalara ilişkin bilgi verdi.

Afrika Birliği dönem başkanlığının bu yıl Mısır'a geçtiğine dikkati çeken Avad, bunun ışığında iki ülke arasındaki koordinasyonun artırılması ve iş birliğinin farklı alanlarda güçlendirilmesine ilişkin temennisini ifade etti.

Avad ayrıca ülkesinin karşı karşıya kaldığı sorunlar ve risklerle mücadele için Mısır güvenlik kurumlarıyla koordinasyonunun artırılması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, Avad'ın Kahire ziyaretinin süresine ilişkin bilgi verilmedi.

Mogadişu yönetimi, 2004'te kurulan terör örgütü Eş-Şebab'a karşı mücadele veriyor. Ülkenin güneyindeki bazı köy ve beldelerin kontrolünü elinde bulunduran örgüt militanlarının, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde otelleri, hükümet kurumlarını ve güvenlik güçlerini hedef aldığı saldırılar çok sayıda can kaybına neden oluyor.




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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 23:31
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