Mısır hava yolu şirketi, Hartum seferlerini durdurdu

KAHİRE (AA) - Mısır’ın resmi hava yolu şirketi “Egyptair”, Sudan’daki gelişmelerden dolayı Kahire-Hartum seferlerini iptal etti.

Egyptair tarafından yapılan açıklamada, “Sudan’daki gelişmelerden dolayı Salı günü 5:00 ve 14:00 saatlerindeki iki Kahire-Hartum seferinin iptal edilmesine karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Sudan’daki gelişmelerin yakından takip edileceği ve ona göre durumun değerlendirileceği de bildirildi.

Sudan’daki Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) salı ve çarşamba günleri ülkede genel greve gideceklerini açıklamıştı.

Son günlerde Sudan’daki üniversiteler, devlet kurumları, devlet şirketleri, banka çalışanları ve sendikalar Askeri Konsey’in yönetimi sivillere teslim etmesi için yeniden eylemlere başladı.

Binlerce Sudanlı, nisan ayından bu yana Sudan Ordusu genel karargahının önünde oturma eylemi yapıyor.