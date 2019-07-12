Mısır güvenlik heyeti Gazze'de

GAZZE (AA) - Mısır güvenlik heyeti, Filistin uzlaşısı ve İsrail-Hamas çatışmasızlık mutabakatına ilişkin temaslarda bulunmak üzere Gazze Şeridi'ne geçti.

Filistin Sınır Kapıları ve Hudutları Heyeti Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Mısır İstihbarat Teşkilatı'nın Filistin dosyası sorumlusu Tuğgeneral Ahmed Abdulhalık ve İstihbarat Teşkilatı Başkan Yardımcısı Eymen Bedi'nin de aralarında bulunduğu heyetin, Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze'ye ulaştığı belirtildi.

Mısır heyetinin bu ziyaretinin, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları mensubu Muhammed Ahmed el-Edhem'in (28) dün İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olması ve Hamas'ın yaptığı "ihlaller sürerse çatışmasızlık sona erebilir" açıklamasının ardından gerçekleşmesi dikkati çekti.

- Filistinli gruplardan ortak açıklama

Öte yandan Filistinli gruplar, İzzeddin el-Kassam Tugayları mensubu Edhem'in İsrail askerlerince şehit edilmesine ilişkin ortak açıklama yayınladı.

Söz konusu yazılı açıklamada, "İşgal güçleri ahmakça işlediği bu suçun bedelini ağır ödeyecek." denildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Beyt Hanun beldesinin kuzeyinde, sınıra yakın bölgede İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanan Muhammed Ahmed el-Edhem'in (28) şehit olduğu belirtilmişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise Edhem'in örgüt mensubu olduğunu bildirmişti.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu da Edhem'in şehit edilmesinden İsrail'in sorumlu olduğunu vurgulayarak, "(İsrail) Halkımıza karşı işlediği suçlara son vermez, çatışmasızlık ortamının şartlarına uymaz ve bu şartları hızlı bir şekilde uygulamaya koymazsa mevcut çatışmasızlık ortamı sona erecek." ifadelerini kullanmıştı.