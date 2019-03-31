Mısır-Fransa ortak deniz tatbikatı başladı

KAHİRE (AA) - Mısır ve Fransa deniz kuvvetleri, "Kleopatra-Gabian 2019" ortak deniz tatbikatına başladı.

Mısır Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, tatbikat Fransa karasularında yapılacak ve birkaç gün sürecek.

"En kapsamlı ve en büyük tatbikatlardan birisi" olarak nitelendirilen tatbikata Mısır’ın 2016 yılında Fransa’dan aldığı Cemal Abdunnasır adı verilen Mistral tipi helikopter gemisi ve firkateynler katılacak.

Tatbikatta, "ortak operasyonların planlanması ve uygulanması", "sıra dışı tehditlere karşı mücadele", "özel kuvvetlerin şüpheli gemilerde arama ve teftiş yapması" gibi eğitimler verilecek.

Mısır’da 2014 yılı haziran ayında cumhurbaşkanlığı görevine başlayan Abdulfettah es-Sisi döneminde Fransa, Amerika’dan sonra bu ülkeye en fazla silah satan ikinci ülke oldu.