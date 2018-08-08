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Mısır, Filistin uzlaşısı konusunda Hamas'a yeni belge sundu

Hamas yöneticilerinden Halil el-Hayye, Mısır'ın kendilerine sunduğu uzlaşı belgesiyle ilgili "sürpriz" tanımlamasını yaptı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 17:18
Mısır, Filistin uzlaşısı konusunda Hamas'a yeni belge sundu

Halil el-Hayye, Mısır'ın Filistin uzlaşısı konusunda kendilerine "sürpriz" yeni bir uzlaşı belgesi sunduğunu açıkladı.

Hayye, Katar merkezli "Al-Jazeera" televizyonuna yaptığı açıklamada "Mısır'ın Filistin uzlaşısı konusunda kendilerine yeni bir uzlaşı belgesi sunduğunu" söyledi.

Filistin uzlaşısının sağlanması için Mısır'ın başkenti Kahire'de yürütülen görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hayye, "Mısır daha önce bir uzlaşı belgesi sunmuş ve biz de onaylamıştık. Ancak daha sonra yeni bir belgenin sunulmasıyla şaşırdık. Bu yeni belgeye ilişkin bizim ve diğer grupların mülahazaları var." ifadelerini kullandı.

İÇERİĞİNE İLİŞKİN BİLGİ VERİLMEDİ

Hayye, Mısır'ın sunduğu yeni uzlaşı belgesinin kendileri için "sürpriz" olduğunu ifade ederken söz konusu belgenin içeriğine ilişkin ise ayrıntı vermedi.

Olası anlaşmanın uygulamaya konması öncesinde Hamas'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan yerine getirmesini istediği bir şart olduğunu vurgulayan Hayye, "Hamas'ın şartı Gazze'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması." dedi.

"Bizler 2011'de Kahire'de ve 2017'de Beyrut'ta imzalanan anlaşmaların temel alındığı bir uzlaşı istiyoruz." diyen Hayye, Mısır, Birleşmiş Milletler (BM) ve Katar gibi tarafların yönettiği çabaların ileri düzeye ulaştığına dikkati çekti.

Hayye ayrıca, Gazze'de yaşanan insanlık dramını sonlandırmak ve ablukayı kırmak için BM düzeyinde ve Arap dünyasında ortaya konan tüm çabaları ciddiyetle karşıladıklarını belirtti.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih Aruri'nin de aralarında bulunduğu Hamas heyeti, "Filistin meselesiyle" ilgili görüşmelerde bulunmak üzere bu sabah Gazze Şeridi'nden ayrılarak Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmişti.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 17:18
  1. Al-Jazeera
  2. Filistin
  3. Mısır

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