Mısır EDEX 2018'de 7 ülkeyle anlaşma imzaladı

KAHİRE (AA) - Mısır, Mısır Savunma Fuarı EDEX 2018 kapsamında savunma sanayisi alanında 7 ülkeyle anlaşma yaptı.

Mısır ordusundan yapılan yazılı açıklamada, başkent Kahire'de düzenlenen EDEX 2018 fuarı kapsamında Fransa, Çin, İtalya, Bulgaristan, Portekiz, Bosna Hersek ve Sırbistan ile savunma sanayisi alanında 15 anlaşma ve protokol imzalandığı belirtildi.

Fransa ile Mısır deniz kuvvetleriyle çalışan Fransız birliklerinin bakım ve onarımı, Çin'le insansız hava aracı, İtalya'yla gelişmiş radarlar, Bulgaristan'la termal izleme cihazları, Portekiz, Bosna Hersek ve Sırbistan ile cephane tedariki için anlaşma imzalandığı aktarıldı.

Kahire'deki Mısır Uluslararası Fuar Merkezi'nde 3 Aralık'ta başlayan savunma sanayisi alanında uluslararası katılımcıların bulunduğu kara, deniz ve havadaki son teknoloji, ekipman ve sistemlerin sergilendiği EDEX 2018, bu akşam sona erdi.