Mısır Devrim Konseyi'nden Mursi'nin ölümü için bağımsız soruşturma çağrısı

LONDRA (AA) - Mısır Devrim Konseyi insan hakları örgütlerine ve Batılı hükümetlere çağrıda bulunarak, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin hayatını kaybetmesine ilişkin bağımsız bir soruşturma açılması için Mısır rejimine baskı yapılmasını istedi.



Mursi’nin dün mahkemede hayatını kaybetmesine ilişkin Mısır Devrim Konseyi’nden yapılan yazılı açıklamada, "İnsan hakları örgütlerine ve tüm Batılı hükümetlere askeri rejimin taammüden uyguladığı bir politikanın sonucu olduğunu düşündüğümüz Mursi’nin ölümüme ilişkin bağımsız bir soruşturma açılmasını kabul etmesi için Mısır’daki askeri rejime baskı uygulamaya çağırıyoruz.” ifadesine yer verildi.



Batılı hükümetlerin Mısır’da askeri rejimini demokrasiyi ayaklar altına almasına ve ülkenin ilk seçilmiş cumhurbaşkanını ve pek çok milletvekilini hapsetmesine seyirci kaldığı belirtilen açıklamada, “(Batılı hükümetler) Belki şimdi bu cinayete ilişkin bağımsız bir soruşturma için baskı yapacak edebi gösterebilirler.” değerlendirmesine yer verildi.

- "Demokrasiye inancın halis ifadesi"

"Cumhurbaşkanı Mursi askeri darbeye direnerek ve görevi bırakıp askeri darbeye meşruiyet vermeyi reddederek, özgürlüğünü ve nihayetinde de hayatını Mısır halkının kendi kaderini kontrol etmesi için onların demokratik haklarını savunarak feda etmeyi seçti." ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Demokrasiye inancın bu asil ve diğerkam fedakarlıktan daha halis bir ifadesi olamaz. Mısır Devrim Konseyi Batılı hükümetlerin, demokrasi ilkeleri ve değerlerini savundukları şeklindeki retoriklerine rağmen cinayet, işkence ve tecavüzün sırtında iktidara gelen askeri rejime dar çıkarları uğruna destek vermeyi seçtiklerine dikkat çeker. Mısır Devrim Konseyi bütün diktatörlük rejimlerinin nihayetinde çöktüğüne ve Mısır halkının sorumlulardan hesap soracağına ve Batılı hükümetleri retoriklerinine göre değil, eylemsizliklerine göre yargılayacağına dikkat çeker."

- Mahkeme salonunda vefat etti

Mısır'da 6 yıl önce askeri darbeyle iktidardan uzaklaştırılan 67 yaşındaki Mursi, dün "casusluk" suçlamasıyla yargılandığı mahkeme salonunda vefat etmişti.



Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk cumhurbaşkanı olmuştu.



Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin savunma bakanı ve ardından cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.