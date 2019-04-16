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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin 2030'a kadar görevde kalmasının yolu açıldı

16 Nisan 2019 Salı 23:03
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin 2030'a kadar görevde kalmasının yolu açıldı

KAHİRE (AA) - Mısır parlamentosu, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 2030'a kadar görevde kalmasının önünü açan Anayasa değişikliğini onayladı.

Devlete ait El-Ahram gazetesinin haberine göre, Meclis Genel Kurulunda yapılan oylamada Anayasa'nın 241'inci maddesinde değişiklik öngören teklif kabul edildi.

Meclisteki 596 milletvekilinden 554'ünün katıldığı oylamada 1 milletvekili çekimser kalırken, 22 milletvekili ret, 531 milletvekili ise evet oyu kullandı.

Anayasanın söz konusu maddesi şu şekilde değiştirildi:

"Mevcut Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 2018'de cumhurbaşkanı seçildiğinin ilanının üzerinden 6 yıl geçtikten sonra sona erer ve bir kere daha seçilebilir."

Anayasada yapılan bu değişikliğe göre Sisi, birinci dönem cumhurbaşkanlığına 2018'de başlamış sayılıyor.

Düzenlemeye göre, birinci dönem cumhurbaşkanlığı 2024'te sona erecek Sisi, 6 yıllık yeni dönem için ikinci kez aday olabilecek ve böylece 2030'a kadar görevde kalabilecek.

Mısır'da yürürlükteki 2014 Anayasası cumhurbaşkanına her biri dörder yıldan en fazla 2 dönem görev yapma hakkı tanıyordu. Buna göre ikinci kez 2018'de cumhurbaşkanı seçilen Sisi'nin görevi 2022'de bitiyordu.

- Referanduma sunulması gerekiyor

Mısır Parlamentosu Başkanı Ali Abdulal, Anayasa'nın 241'inci maddesinde yapılan değişikliğin derhal uygulanacağını belirtti.

Abdulal, ikinci 6 yıllık sürenin siyasi adaleti gerçekleştireceğini, böylece gerekli istikrarın sağlanmış olacağını ve maddenin amacının da bu olduğunu söyledi.

Ancak Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girebilmesi için referandumda da kabul edilmesi gerekiyor. Parlamentonun onayladığı Anayasa değişikliği teklifi Cumhurbaşkanı Sisi tarafından halkoyuna sunulacak.

- Orduya "Anayasa'yı ve demokrasiyi" koruma yetkisi

Öte yandan, parlamentoda anayasanın 200. maddesinde yapılan değişikliklerle orduya "Anayasa'yı ve demokrasiyi koruma" yetkisi verildi.

Söz konusu madde şu şekilde değiştirildi:

"Silahlı kuvvetler halkın mülküdür. Görevi, ülkeyi korumak, ülkenin güvenliğini ve topraklarının emniyetini sağlamak, anayasayı ve demokrasiyi korumak, devletin temel bileşenlerini ve sivilliğini, halkın kazanımlarını, fertlerin haklarını ve özgürlüklerini muhafaza etmektir. Bu güçlerin tek kurucusu devlettir. Hiçbir şahıs, taraf, kurum ya da grup askeri veya benzeri hiçbir oluşum kuramaz."

Abdulfettah es-Sisi, Mısır'da demokratik seçimlerle işbaşına gelen ilk sivil Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri darbeyle görevden alınmasının ardından 2014'te düzenlenen seçimlerle cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 23:03
  1. anayasa değişikliği
  2. Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi
  3. görev süresi
  4. Mısır

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