Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’den, Yüksek Yasa Mahkemesine atama
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Yüksek Mahkemesine yeni başkanlığına Said Mari’yi atadı.11 Temmuz 2019 Perşembe 16:12
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Yüksek Mahkemesine yeni başkanlığına Said Mari’yi atadı.
Mısır CumhurbaşkanıAbdulfettah es-Sisi, 13 Temmuz’da emekliliğin süresi bitirecek olan Hanefi Cebali’nin yerine, Anayasa Mahkemesi başkanı olarak Said Mari’yi atadı.
Mari, Yüksek Anayasa Mahkemesinin en eski ikinci üye olduğu kaydedildi.
Sisi’nin adadığı yeni başkanının görevine 14 Temmuz’da başlaması bekleniyor
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