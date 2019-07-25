Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi’den Sibsi’nin vefatı nedeniyle taziye mesajı Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, hayatını kaybeden Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi için taziye mesajı gönderdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, hayatını kaybeden Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi için taziye mesajı gönderdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, hayatını kaybeden Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi için taziye mesajı göndererek üzüntüsünü dile getirdi. Sisi, Sibsi’nin ailesine başsağlığı dilediği mesajında, "Tunus Cumhurbaşkanı, Tunus halkının ve tüm Arap halklarının vicdanında canlı ve etken olarak kalacak” ifadelerini kullandı.

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi bu sabah başkent Tunus’taki askeri hastanede hayatını kaybetmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.