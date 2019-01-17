Mısır balıkçı teknesi Gazze sahillerine sürüklenip parçalandı
Mısır'da etkili olan fırtına nedeniyle 7 balıkçının bulunduğu bir tekne, sınırdaki Gazze Şeridi sahillerine savruldu- Gazze'deki sivil savunma ekipleri, 6 balıkçıyı kurtarırken birini arama çalışmaları devam ediyor17 Ocak 2019 Perşembe 12:10
GAZZE (AA) - Mısır'da etkili olan fırtına nedeniyle Gazze Şeridi sahillerine sürüklenerek parçalanan balıkçı teknesindeki 6 kişi kurtarıldı, birini arama çalışmaları sürüyor.
Gazze'deki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mısır'da 7 balıkçının bulunduğu bir tekne, bölgede etkili olan fırtına sonucu Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kenti sahiline savruldu.
Fırtına ve yüksek dalgalara dayanamayan tekne tamamen parçalanırken Gazze'deki sivil savunma ekiplerinin müdahalesiyle 6 balıkçı kurtarıldı.
El-Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırılan balıkçıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ekipler, kayıp balıkçıyı arama çalışmalarını sürdürüyor.
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