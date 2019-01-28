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Mısır-Bahreyn askeri tatbikatı sona erdi

28 Ocak 2019 Pazartesi 13:28
Mısır-Bahreyn askeri tatbikatı sona erdi

KAHİRE (AA) – Mısır ve Bahreyn silahlı kuvvetlerince düzenlenen ortak askeri tatbikat tamamlandı.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Temir er-Rifai, yaptığı yazılı açıklamada, hava ve deniz kuvvetlerinin katılımıyla Bahreyn'de gerçekleştirilen Hamed-3 askeri tatbikatının sona erdiğini duyurdu.

İki ülkenin deniz kuvvetlerinin yeterliliği, savaş gücünün artırılması ve düşman hedeflerine hava operasyonlarının isabet oranının artırılmasının hedeflendiği tatbikat Bahreyn'deki Selman Deniz Üssü ve İsa Hava Üssü'nde 20 Ocak'ta başlamıştı.

Bahreyn ve Mısır, Nisan 2015'te Hamed-1, Mart 2017'de de Hamed-2 tatbikatını icra etmişti.

Arap ülkeleri arasında son dönemde ortak askeri tatbikatların arttığı gözleniyor.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 13:28
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