"Mısır, BAE ve Suudi Arabistan’ın yardımını istemiyoruz"

HARTUM (AA) - Sudan'da Genelkurmay Karargahı önünde, devrik lider Ömer el-Beşir rejiminin tamamen tasfiyesi ve sivil yönetime geçiş talebiyle 11 gündür eylemlerini sürdüren protestocular, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'dan gelen destek açıklamalarına tepki gösterdi.



Protestocular, kimsenin iç işlerine karışmasını istemediklerini, kimseden yardım beklemediklerini belirterek, "Mısır, BAE ve Suudi Arabistan. Yardımınızı istemiyoruz." yazılı pankartlar taşıdı.

Bir diğer pankartta ise "Mısır aracılığıyla BAE ve Suudi Arabistan müdahalesine hayır. Suudi Arabistan ve Mısır'ın desteğini istemiyoruz." ifadeleri yer aldı.

Sudan’da ordunun, 11 Nisan’da yönetime el koyduğunu ve ülkede iki yıllık geçiş süreci başladığını açıklamasının ardından Suudi Arabistan ve BAE’den maddi destek açıklamaları gelmişti.



Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansının (SPA) haberinde, "Suudi Arabistan Krallığı, Askeri Geçiş Konseyi'nin ilan etmiş olduğu adımları desteklediğini ve Sudan halkının yanında yer aldığını duyurmaktadır." ifadeleri yer almıştı.



Haberde, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in Sudan'a ilaç, petrol ürünleri ve buğday içeren yardım paketi sunulması talimatı verdiği belirtilmişti.



BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da "Sudan Askeri Geçiş Konseyinin halkın yanında durmak, can ve mal güvenliğini sağlamak için ilan ettiği adımları destekliyor ve teyit ediyoruz." ifadesi kullanılmıştı.



Sudan'daki tüm siyasi, mesleki ve halk gruplarının yanı sıra askeri kurumlara, meşru kurumların korunması ve yönetimde barışçıl geçişin sağlanması çağrısında bulunulan açıklamada, BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın, Sudan halkına yardım alanlarını görüşmek üzere Askeri Geçiş Konseyi ile temasa geçilmesi yönünde talimat verdiği belirtilmişti.



Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de "Bölgesel ve uluslararası öneminden hareketle ve iki ülke arasındaki tarihi ilişkiler nedeniyle Sudan'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Krizden çıkmak, ülkenin istikrarını ve güvenliğini korumak için uluslararası çabalara destek olunmalı." demişti.







