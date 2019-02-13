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Mısır Almanya ile 250 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı

13 Şubat 2019 Çarşamba 18:38
Mısır Almanya ile 250 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı

KAHİRE (AA) - Mısır, ülkedeki ekonomik ve sosyal reform programının desteklenmesi kapsamında Almanya ile ikinci dilimi oluşturan 250 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.

Mısır Uluslararası İşbirliği ve Yatırım Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Almanya'nın, Kahire yönetiminin uyguladığı ekonomik reform programını iki ayrı dilimden oluşan 500 milyon dolarlık kredi ile desteklediğini belirtti.

Söz konusu program çerçevesindeki kredinin ilk dilimi için Mısır ile Almanya arasında Ekim 2017'de anlaşma imzalanmıştı.

Mısır hükümeti ayrıca cüneyhte serbest kura geçilmesini de kapsayan ekonomik reformlar yapılmasına karşılık 12 milyar dolarlık kredi sağlanması konusunda 2016 yılında IMF ile anlaşmaya varmıştı. IMF, Mısır'a vermeyi taahhüt ettiği 12 milyar dolarlık kredinin beşinci diliminin ödenmesini şubat ayının başında onaylamıştı.

Mısır Maliye Bakanı Muhammed Maıyt, ülkesinin ilerleyen günlerde 2 milyarlık beşinci dilimi teslim alacağını ve böylelikle IMF'den aldığı meblağın 10 milyar dolara ulaşacağını kaydetti.

Mısır Merkez Bankası'nın açıklamasına göre ülkenin dış borcu, Eylül 2018'de, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 15,2 artışla 93 milyar dolara yükselmişti.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 18:38
  1. Almanya
  2. Kredi
  3. Mısır

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