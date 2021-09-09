Misak dergisinin EYLÜL SAYISI çıktı

Misak dergisinin eylül sayısı çıktı. Dergi kapak konusu olarak, Amerika’nın Afganistan Hezimeti ve Uluslararası Sistemin İflası konusunu işledi. Derginin kapak konusu ise şöyle dile getirildi: Birleşmiş Milletler Teşkilatı Güvenlik Konseyi’nde alınan kararları veto etme hakkı bulunan devletlerin (ABD, Rusya, Fransa, İngiltere ve Çin) son bir asırdır, İslam coğrafyasını kan gölüne çevirmek için birbirleriyle yarıştıkları malumdur. Eski ABD Başkanı George W. Bush’un yıllarca süreceğini ifade ettiği, ‘Haçlı Savaşı’ aynı zamanda İslam’a karşı verilen yeni bir dünya savaşıdır. Son yıllarda yaygınlaşan ‘İslamofobi’, İslam’ın bir nefret ve korku objesi olarak pazarlanmasını beraberinde psikolojik bir sapıklıktır. Haçlı sürülerine göre İslam, insani olan her şeye karşı olan bir tehdittir. Bu tehdide karşı nihai çözüm olarak İslam ve Müslümanların ortadan kaldırılması düşüncesi sinsi bir şekilde kolektif bilinçaltına kazınmaktadır.

İslamofobi günümüzde profesyonel bir şekilde üretilmektedir. Modern İslamofobi günümüzde profesyonel bir şekilde üretilmektedir. Modern İslamofobi, narsist ve ırkçı bir ideoloji olarak karşımıza çıkmaktadır. Batı’da değişik zamanlarda İslam ve Müslümanlarla alay etmek ve küçük düşürmek için yapılan filmler, çizilen karikatürler, basılan kitaplar sağlıklı bir entelektüel tartışma yapmak için değildir.

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