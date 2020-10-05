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Okur Postası Misak Dergisi’nin Ekim sayısı çıktı
Okur Postası

Misak Dergisi’nin Ekim sayısı çıktı

Leviathan Canavarı, İlahlar Rejiminin Zaafları ve Hukuk devleti konularını kapağında işleyen Misak Dergisi'nin ekim sayısı çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 13:03:00 -
Misak Dergisi’nin Ekim sayısı çıktı

Sebahattin Ayan/İstanbul

Dopdolu içeriğiyle Misak Dergisi’nin ekim sayısı çıktı. Dergi kapak konusu olarak; Leviathan Canavarı, İlahlar Rejiminin Zaafları ve Hukuk devleti konusunu işliyor. Dergide başka, İktibas Nuh Albayrak’tan, Milli Uçak ve Savunma Sanayii Dosyası, Makale İbrahim Dönertaş’tan “Şüpheler ile Hadlerin Düşürülmesi” Konusu Üzerinden Nasihatler, Akaid A. Hikmet Bircanlı’dan, Asabiyet Hastalığı, Tarafsızlık İlkesi ve Mürcie Fırkası, Tefsir Mustafa Yusufoğlu’dan Allah yolunda Mücahidûn ile Kaidûn Müsavi Değildir, Fıkıh Yusuf Kerimoğlu’dan Kira Sözleşmelerinin Şartları Üzerine Notlar, Hadis N. Mehmet Solmaz’dan Şükrün Zıddı Nankörlür, İnceleme Mustafa Çelik’ten Salihlerden Olma Azmi ve daha birçok konu okuyucuların beğenisine sunuluyor.

İletişim İçin: 0312 230 65 27

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