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Okur Postası 'MİSAK dergisi Kasım Sayısı ile yine dopdolu'
Okur Postası

'MİSAK dergisi Kasım Sayısı ile yine dopdolu'

Gazetemiz okurlarından Sebahattin Ayan, "MİSAK dergisi Kasım Sayısı ile yine dopdolu " başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 23:12:00 -
'MİSAK dergisi Kasım Sayısı ile yine dopdolu'

Misak Dergisinin kasım sayısı yine zengin içeriğiyle okuyucalarının dikkatine sunuluyor. Dergide kapak konusu olarak ABD Başkanlık seçimi, Uluslararası sistemin çöküşü ve İslamfobia Dalgası işleniyor. Diğer konu başlıkları ise şöyle; Müslümanlar Üzerine Oynanan Oyunlar ve Avrupa İslamı Projesi, Islahın Yolu Temizlikten Geçer, Mü’minlere mahsus tavır: “Boş Sözlerden Yüz Çevirmek”, Şükrün Zıddı Nankörlür, Eşrefi Malûkatı Anlamak, Takva ile Furkan Münasebeti, Cinsiyet Eşitliği ve Eş Başkanlı Aile Projesi, Takva ile Furkan Münasebeti konuları enine boyuna dergide okuyucularına sunuluyor.

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