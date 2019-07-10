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Misafirini gasbettiği iddiasıyla tutuklandı

Küçükçekmece'deki evinde kalan hemşehrisini maske takarak gasbettiği öne sürülen Azeri uyruklu şüphelinin tutuklanmasına karar verildi

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:11
Misafirini gasbettiği iddiasıyla tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Yeni tanıştığı ve evinde misafir ettiği hemşehrisini maske takarak gasbettiği öne sürülen Azeri uyruklu şüpheli tutuklandı.

Halkalı'da iki ayrı gasp olayının aydınlatılması için çalışma yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerden olaya karışan şüphelilerin kimliğini tespit eden polis, Azeri uyruklu Rüyal A'yı (25) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Yapılan çalışmalarda, Rüyal A'nın saç ektirmek için Türkiye'ye gelen yeni tanıştığı bir hemşehrisini evinde misafir ettiğini ve gece yarısı kendi evinde maske takarak bıçakla korkuttuğu hemşehrisinin parası ve cep telefonunu gasbettiği tespit edildi.

Şüphelinin 10 Haziran'da da yanındaki bir kişiyle kendilerini polis olarak tanıtarak 2 İran vatandaşının silah tehdidiyle gasbedilmesi olayına da karıştığı öne sürüldü.

Polis gasp olayına karışan diğer zanlının yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.


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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:11
  1. gasp
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