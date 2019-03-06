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Misafirhaneye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın annesinin adı verildi

Eyyubiye Belediyesi bölgenin önemli eksikliklerinden olan ve hasta yakınlarının konaklama mağduriyetlerinin giderilmesi için yapılan hasta yakınları misafirhanesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın annesi merhume Tenzile Erdoğan ismini verdi.

06 Mart 2019 Çarşamba 17:35
Misafirhaneye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın annesinin adı verildi

Eyyubiye Belediyesi bölgenin önemli eksikliklerinden olan ve hasta yakınlarının konaklama mağduriyetlerinin giderilmesi için yapılan hasta yakınları misafirhanesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın annesi merhume Tenzile Erdoğan ismini verdi.


Şanlıurfa’nın sosyo-ekonomik yönünde dezavantajlı ilçesi konumunda olan Eyyübiye’de 4 katlı, 50 odalı, 5 milyon liraya mal edilen 5 yıldızlı otel konforunda Hasta Yakınları Misafirhanesi projesi belediye tarafından hayata geçirildi. 920 yataklı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hizmete girmesiyle birlikte hasta yakınlarının konaklama mağduriyetinin giderilmesi için Eyyübiye Belediyesi tarafından yaptırılan hasta yakınları misafirhanesine anlamlı bir isim veriliyor. 500 kişinin konaklayabildiği, günlük 15 bin hastanın giriş çıkış yaptığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanında yer alan misafirhane, kırsaldan ve taşra ilçelerden gelen hasta yakınlarını da ağırlıyor. Konuyla ilgili açıklama yapanEyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ‘’Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın değerli annesi merhume Tenzile Erdoğan hanımefendinin adının verilmesiyle hasta yakınları misafirhanemiz ayrı bir öneme kavuştu. Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hemen yanında, hasta yakınlarının güvenli ve konforlu bir şekilde kalabilecekleri bir misafirhane inşa ettik. İnsan odaklı hizmet anlayışıyla hizmete sunmuş olduğumuz bu sosyal projemiz hayırlı uğurlu olsun’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 17:35
  1. doğa

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