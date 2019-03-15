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Misafir Öğrenciler, Rektör Çomaklı ile bir araya geldi

Türkçe Pratik Kış Okulu Programı için 6 ülkeden Atatürk Üniversitesine gelen 20 öğrenci Rektör Prof.

15 Mart 2019 Cuma 16:29
Misafir Öğrenciler, Rektör Çomaklı ile bir araya geldi

Türkçe Pratik Kış Okulu Programı için 6 ülkeden Atatürk Üniversitesine gelen 20 öğrenci Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret etti.


Atatürk Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Türkçe Pratik Kış Okulu Programı 4-15 Mart tarihleri arasında Atatürk Üniversitesinde gerçekleşti. Programa Rusya, Ukrayna, Polonya, Kazakistan, Malezya ve Gürcistan’dan katılan misafir öğrenciler Rektör Çomaklı ile bir araya geldi.


Program kapsamında Türkçe ders eğitimi alan öğrenciler, Türk Kültürünü, Türkiye’yi ve Erzurum’u çeşitli etkinlikler vasıtasıyla tanıma fırsatı buldular. Türkçe Pratik Kış Okulu Programı sayesinde yeni tecrübeler, arkadaşlıklar ve kültürel zenginlikler edindiklerini söyleyen misafir öğrenciler, öğrenci değişim programlarıyla Atatürk Üniversitesi öğrencisi olmanın kendilerine ayrıcalık katacağını belirttiler.


Rektör Çomaklı: “Eğitim Almak İsteyen Herkese Kapılarımız Açık”


Çeşitli ülkelerden Atatürk Üniversitesinin konuğu olarak Erzurum’a gelen misafir öğrencileri ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Rektör Çomaklı, eğitim - öğretim yılı içerisinde kış ve yaz okulları için Atatürk üniversitesine yüzlerce uluslararası öğrencinin geldiğini söyledi.


Atatürk Üniversitesinin örgün eğitim gören yaklaşık 3 bin misafir öğrencisi olduğuna işaret eden Rektör Çomaklı, bu sayının gün geçtikçe arttığını belirtti. Çomaklı: “Atatürk Üniversitesi eğitim faaliyetleri ve öğrencilere sunduğu imkanlar bakımından Türkiye’nin önemli üniversitelerinden biri. 90 ülkeden üniversitemize ilim tahsil etmek için gelen misafir öğrencilere, kendilerini evlerinde hissetmeleri için her türlü imkânı sağlıyoruz. Türkiye ile ülkeleri arasında bir nevi kültür elçiliği görevi yapan misafir öğrencilerimiz bizler için ayrı bir öneme sahip. Çünkü üniversitemizden mezun olan öğrencilerimiz burada aldıkları eğitim sayesinde ülkelerinde önemli mevkilerde görev yapıyorlar ve üniversitemizle ilişkilerini sürdürüyorlar. Siz veya çevrenizdeki kişiler dahil dünyanın neresinden olursa olsun eğitim almak isteyen herkese kapılarımız sonuna kadar açık” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:29
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