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"Misafir ettiğimiz değerlere elimizden gelenin en iyisini vermeye çalışıyoruz"

Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz:"Türkiye ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olarak şu anda misafir ettiğimiz tüm değerlere elimizden gelenin en iyisini vermek için büyük bir gayret içerisindeyiz"- "Önümüzdeki dönemde de maalesef görmüş olduğumuz bütün sinyaller, bu konuda (göç) bir azalma olmayacağı, bu sayıların artarak devam edeceğini bizlere göstermektedir. Bu sayıların hepsi bizim için bir değerdir, istatistikten ibaret değildir"

18 Aralık 2018 Salı 15:15
"Misafir ettiğimiz değerlere elimizden gelenin en iyisini vermeye çalışıyoruz"

ANKARA (AA) - Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, "Türkiye ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olarak şu anda misafir ettiğimiz tüm değerlere elimizden gelenin en iyisini vermek için büyük bir gayret içerisindeyiz." dedi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Programda konuşan Genel Müdür Ayaz, dünya genelindeki göçmen sayısının 250 milyonu aştığını, zorla yerinden edilen insan sayısının 68 milyonun üzerinde, mülteci statüsündeki insan sayısının da 25 milyon civarında olduğunu söyledi.

Türkiye'de 3,6 milyonun üzerinde Suriyeli, 350 bin civarında uluslararası koruma başvuru sahibi, 836 bin ikamet izni almış yabancının yaşadığını belirten Ayaz, "Hem Türkiye hem de Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olarak şu anda misafir ettiğimiz tüm değerlere elimizden gelenin en iyisini vermek için büyük bir gayret içerisindeyiz." diye konuştu.

Abdullah Ayaz, dünyada insan hareketlerinin çok arttığına işaret ederek, "Önümüzdeki dönemde de maalesef görmüş olduğumuz bütün sinyaller, bu konuda bir azalma olmayacağı, bu sayıların artarak devam edeceğini bizlere göstermektedir. Bu sayıların hepsi bizim için bir değerdir, istatistikten ibaret değildir." şeklinde konuştu.

Ayaz, hiç kimsenin zorla yerinden, yurdundan edilmemesi temennisinde de bulundu.

Abdullah Ayaz'ın konuşmasının ardından "Büyüksün Türkiye" tanıtım filmi izletildi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Türkiye Temsilciliği adına konuşan Meral Açıkgöz ise "Türk hükümeti, ortaklarıyla göçmenlerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayata katılmasını, ev sahibi toplumla göçmenler arasında uyumlu bir birlikte yaşamın teşviki için çalışmalarını büyük bir hızla sürdürüyor." dedi.

Açıkgöz, göçe ilişkin yanlış bilgilendirmelerin uyum süreçlerine zarar verdiğine dikkati çekerek, bu konuda gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti.

Türkiye'yi göç konusunda yaptığı çalışmalar nedeniyle tebrik eden Meral Açıkgöz, Türkiye ile gelecek dönemde de iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Programa katılan göçmenlerle Genel Müdür Abdullah Ayaz birbirlerine hediye takdim etti.

Göçmenlerin dans gösterisi sergilediği ve şiir okuduğu program, pasta kesimiyle sona erdi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 15:15
  1. 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü
  2. Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz

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