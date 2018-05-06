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Mirzabeyoğlu'na Telegram süikastı!

Büyük Doğu - İBDA hareketinin lideri Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu, önceki akşam evinde beyin kanaması geçirdi.

06 Mayıs 2018 Pazar 14:55
Mirzabeyoğlu'na Telegram süikastı!

Mirzabeyoğlu, kaldırıldığı Yalova Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. Ameliyatı başarılı geçtiği kaydedilen Mirzabeyoğlu'nun iki gün uyutulacağı bildirilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Mirzabeyoğlu'nun sağlık durumuyla yakından ilgilendiği öğrenildi. Konuyla ilgili Akit'e açıklamalarda bulunan Mirzabeyoğlu'nun yakın dava arkadaşlarından Yeni Nizam Yeni İnsan Derneği (YENİNDER) Genel Başkanı Burak Çileli, "Kendisine 19 senedir aralıksız uygulanan Telegram adı verilen zihin kontrolü işkencesi neticesi bu durumu yaşamış bulunmaktayız" dedi.

"ÖLDÜRESİYE YÜKLENDİLER.."

Mirzabeyoğlu'nun da birçok kez gündeme getirdiği Zihin Kontrolü Projesi'nin, tansiyonu etkileme ve vucuttaki ısı algısını değiştirme gibi etkileri bulunduğuna dikkat çeken Çileli, "Telegramcılar son haftalarda, Türkiye'deki gelişmelere de paralel olarak, Salih Mirzabeyoğlu'na öldüresiye yüklenmekte idiler. Bunu özel görüşmelerimizde bize aktarıyor; biz de zaten bunu gözlemleyebiliyorduk" diye konuştu.

"TELEGRAM, BİR MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR.."

19 senedir Zihin Kontrolü işkencesine maruz tutulan Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin kanaması geçirmesi ile, Telegram olarak bilinen zihin kontrolü çalışmalarının bir Milli Güvenlik sorunu olarak görülmesi gerektiğini ortaya koyduğunu kaydeden Çileli, "Resmi makamlar bu konuya acilen et atmalıdırlar" çağrısında bulundu.

NATO'CU, FETÖ'CÜ HAİNLERİN HEDEFİNDEYDİ..

NATO'cu ve FETÖ'cü güçlerin işbirliği yaptığı 28 Şubat sürecinde hiçbir somut delil ortaya konmadan cezaevine atılan ve 16 sene hapiste tutulan Mütefekkir Mirzabeyoğlu, bu süreçlerde türlü işkencelere maruz kaldı. Kartal Cezaevi'nde kaldığı süreçte yine kendisinin tespit ettiği Telegram işkencesi, serbest kaldığı 2014 yılından sonra da devam etti.

YAKINLARINDAN 'DUA' ÇAĞRISI..

Geçirdiği beyin kanamasının ardından ameliyat edilen ve yoğun bakıma alınan Mirzabeyoğlu'nun sağlık durumu iyiye gitmekle birlikte ciddiyetini koruyor. Yakınları, Pazartesi gününe kadar yoğun bakımda uyutulacak Mirzabeyoğlu için dua edilmesini istediler.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 14:55
  1. Yalova
  2. Salih Mirzabeyoğlu

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