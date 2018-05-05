Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdi

Salih Mirzabeyoglu dün akşam saatlerinde geçirdiği beyin kanaması sonucu Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:33
Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdi

Salih Mirzabeyoğlu dün akşam saatlerinde geçirdiği beyin kanaması sonucu Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gece ameliyata alınan Mirzabeyoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

16 YIL CEZAEVİNDE KALMIŞTI

50'nin üzerinde kitabı bulunan yazar Salih Mirzabeyeoğlu, 28 Şubat döneminde, FETÖ'cü hakim ve savcıların da aralarında olduğu darbeci mahkemeler tarafından verilen müebbet hapis cezası nedeniyle 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra yeniden yargılanıp beraat etmişti.


(Haber7)
Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:33
  1. Yalova
  2. beyin kanaması
  3. salih mirzabeyoğlu
  4. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    1. HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan..
    2. Lösemi hastası 6 yaşındaki Ayaz, ilik..
    3. Artık o da yerli! Türkiye'nin her..
    4. Futbolcuları idmana çıkmayan..
    5. Laurent Koscielny depremi! Dünya..
    6. Fikret Orman'dan flaş açıklama!..
    7. Hawaii, 6,9 büyüklüğünde depremle..
    8. Dünya Kupası öncesi Fransa'da deprem!
    9. Caniden kan donduracak açıklama!..
    10. 'Senin için burada 15 Temmuz'daki gibi..
    11. Salih Mirzabeyoğlu beyin kanaması..
    12. Valbuena'nın Fenerbahçe'den ayrılması..
    13. Bakan Canikli duyurdu! İşte TSK'nın..
    14. Adana'da şok! Bakkal eczaneye bilardo..
    15. Büyükçekmece'de lüks villaya baskın!..
    16. Türkiye Almanya'da 3 tane hastane alacak
    17. Fatih Terim'e özel telefon! 'G.Saray'a..
    18. Güneş'ten Kayserispor maçı öncesi uyarı!
    19. Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdi
    20. Türkiye Almanya'da 3 tane hastane..
    Kuveyt Türk
    Muharrem İnce’den kadına taciz! ‘Abazayım gel’
    Muharrem İnce’den kadına taciz! ‘Abazayım gel’
    Halime Hatun ayrılığına Gökhan Töre'den açıklama!
    Halime Hatun ayrılığına Gökhan Töre'den açıklama!
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı
    Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı
    Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...
    Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...