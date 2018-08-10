Mirgün Cabas, Türkiye'yi dolar üzerinden tehdit etti

Türkiye'ye düzenlenen ekonomik saldırının hedefini terör destekçisi Mirgün Cabas itiraf etti. Cabas, doların düşmesi için sadece papaz Brunson'ın değil, diğer ajanların ve üst akıl tetikçilerinin de serbest bırakılmasını istedi.

TETİKÇİLERİN SÖZCÜLÜĞÜNE SOYUNDU

Cabas, Batı'nın ağzıyla konuşup, ajanların, teröristlerin, tetikçilerin serbest bırakılmasını istedi. Savcı Selim Kiraz’ı öldüren DHKP-C’lilere kol kanat geren, Beşiktaş saldırısı sonrası Türkiye’yi ‘güvensiz ülke’ ilan eden tetikçi Cabas, bu kez ekonomik saldırı sonrası sahneye çıktı. Sözcülüğünü yaptığı küresel sermaye ve ABD’nin, ‘pazarlık şartlarını’ Twitter’dan sıraladı. Dolardaki artışın nedeninin siyasi olduğunu bir kez daha gözler önüne seren Cabas, papaz Bronson’ın ABD’ye iade edilmesinin ‘yetmeyeceğini’ söyledi.

KÜRESEL PLANLARI AÇIK ETTİ

Açık açık ‘Osman Kavala, Enis Berberoğlu ve Selahattin Demirtaş serbest bırakılmadan’ ekonomik saldırının durmayacağını duyurdu. Cabas, “Doların düşmesini istiyorsanız papazı bıraktığınız gün Osman Kavala'yı, Enis Berberoğlu'nu, Demirtaş'ı ve diğerlerini de bırakın” diyerek üst aklın Türkiye üzerindeki hesaplarını açık etti.