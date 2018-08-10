0553 313 94 23

Mirgün Cabas, Türkiye'yi dolar üzerinden tehdit etti

Bağımsız gazetecilik yaptığını iddia eden Mirgün Cabas, küresel bir ekonomik saldırı altında olan Türkiye'yi dolar ile tehdit etti. Cabas, doların düşmesi karşılığında derhal Papaz Brunson, Osman Kavala, Enis Berberoğlu ve Demirtaş gibi ajanlıkla suçlanan isimlerin serbest bırakılmasını istedi.

10 Ağustos 2018 Cuma 09:25
Mirgün Cabas, Türkiye'yi dolar üzerinden tehdit etti

Türkiye'ye düzenlenen ekonomik saldırının hedefini terör destekçisi Mirgün Cabas itiraf etti. Cabas, doların düşmesi için sadece papaz Brunson'ın değil, diğer ajanların ve üst akıl tetikçilerinin de serbest bırakılmasını istedi.

TETİKÇİLERİN SÖZCÜLÜĞÜNE SOYUNDU

Cabas, Batı'nın ağzıyla konuşup, ajanların, teröristlerin, tetikçilerin serbest bırakılmasını istedi. Savcı Selim Kiraz’ı öldüren DHKP-C’lilere kol kanat geren, Beşiktaş saldırısı sonrası Türkiye’yi ‘güvensiz ülke’ ilan eden tetikçi Cabas, bu kez ekonomik saldırı sonrası sahneye çıktı. Sözcülüğünü yaptığı küresel sermaye ve ABD’nin, ‘pazarlık şartlarını’ Twitter’dan sıraladı. Dolardaki artışın nedeninin siyasi olduğunu bir kez daha gözler önüne seren Cabas, papaz Bronson’ın ABD’ye iade edilmesinin ‘yetmeyeceğini’ söyledi. 

KÜRESEL PLANLARI AÇIK ETTİ

Açık açık ‘Osman Kavala, Enis Berberoğlu ve Selahattin Demirtaş serbest bırakılmadan’ ekonomik saldırının durmayacağını duyurdu. Cabas, “Doların düşmesini istiyorsanız papazı bıraktığınız gün Osman Kavala'yı, Enis Berberoğlu'nu, Demirtaş'ı ve diğerlerini de bırakın” diyerek üst aklın Türkiye üzerindeki hesaplarını açık etti.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 09:25
  1. abd
  2. dolar
  3. mirgün cabas
  4. brunson

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gri listede aranan terörist öldürüldü
    1. Gri listede aranan terörist öldürüldü
    2. PKK'ya ağır darbe! Önemli ismi öldürüldü
    3. Afyonkarahisar'da otomobil şarampole..
    4. Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin..
    5. Özel Akıllı Okullar'a yönelik yönelik..
    6. Nevşehir’de sosyal medyadan PKK..
    7. İstifalar için İYİ Partiden ilk açıklama
    8. Dolar bugün ne kadar?
    9. Elmas’tan enerjik yatırım: Kurtini RES..
    10. Adana'da polisi görünce uyuşturucuyu..
    11. Üniversitelerde öğrenci kapma yarışı..
    12. Cari açık rakamları açıklandı!
    13. Başkan Erdoğan'a hakarete tutuklama
    14. Altın fiyatları tavan yaptı
    15. FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken..
    16. CHP'li muhaliflerden yeni hamle!
    17. Bakan Pakdemirli tarlada kahvaltı yaptı
    18. MTA ihaleye çıktı, 4 ilde yenileme..
    19. Milli Savunma Bakan Yardımcılığına..
    20. Irak'ta oylar yeniden sayıldı! İşte..
    İŞKUR duyurdu! KPSS'siz alınacaklar
    İŞKUR duyurdu! KPSS'siz alınacaklar
    “Domuz kafa” Ordu’daki felaket üzerinden AK Parti’ye saldırdı!
    “Domuz kafa” Ordu’daki felaket üzerinden AK Parti’ye saldırdı!
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?
    Sınıf öğretmenliği 2018 taban puanı ve başarı sırası
    Sınıf öğretmenliği 2018 taban puanı ve başarı sırası
    A101 BİM aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi görücüye çıktı
    A101 BİM aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi görücüye çıktı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Brunson'un eve dönüşü...
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Brunson'un eve dönüşü...