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Mircea Lucescu'dan istifa sinyali! 'Yarın maçtan sonra..'

İsveç mağlubiyeti sonrasında geleceği yüksek sesle tartışılmaya başlanan A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, Rumen medyasına kısa bir açıklama yaptı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 09:47
Mircea Lucescu'dan istifa sinyali! 'Yarın maçtan sonra..'

Gazeteci Daniel Nanu'nun istifa edip etmeyeceği sorusu üzerine konuşan deneyimli teknik adam, "Salı günü Ukrayna ile bir hazırlık maçına çıkacağız. Başka genç oyuncular deneyeceğim. Bu hazırlık maçından sonra bir şey yapmam gerekiyorsa, yaparım" dedi.

A Milli Takımımız, Mircea Lucescu yönetiminde sahaya çıktığı 16 maçta sadece 4 galibiyet alabildi.

 

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 09:47
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