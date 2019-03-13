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Mirasımız Derneği'nden "Kudüs Haftası" talebi

Mirasımız Derneği:- "Müslümanların Kudüs'e sahip çıkmaları ve Kudüs bilincinin en üst düzeyde tutulması için ülkemizde her yıl kutlanan Miraç Kandili'nin denk geldiği haftanın 'Kudüs Haftası' olarak kutlanmasının isabetli bir karar olacağı kanaatindeyiz"

13 Mart 2019 Çarşamba 11:14
Mirasımız Derneği'nden "Kudüs Haftası" talebi

İSTANBUL (AA) - Kudüs, Mescid-i Aksa ve Osmanlı Devleti’nin bölgeye vakfettiği tarihi ve kültürel mirası korumak ve bu mirasın önemi konusunda toplumu bilinçlendirmek amacıyla faaliyet gösteren Mirasımız Derneği, Miraç Kandili'ni içine alan haftanın, "Kudüs Haftası" olarak kutlanmasını talep etti.

Mirasımız Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'ün zor bir dönemden geçtiği belirtildi.

İsrail, son aylarda Mescid-i Aksa’yı birçok kez kapatarak adeta Müslümanların tepkisini ölçtüğünü aktarılan açıklamada, "İsrail’in gerek Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlallerinin, gerekse Kudüs’ü İslamsızlaştırma yönünde attığı adımların zirve yaptığı bu günlerde ülkemizden Kudüs adına yükselecek kuvvetli bir ses İsrail’i durdurmaya yetecektir. Kudüs’ün İslam’a ait olduğu gerçeğinin insanlığın idrakine sunulması adına yapılacak her türlü eylem, Mescid-i Aksa’nın rahat nefes almasına ve Kudüs’ün özgürlüğüne doğru atılacak bir adımdır." ifadeleri kullanıldı.

Bu adımlardan birinin de Miraç Kandili'ne denk gelen haftanın "Kudüs Haftası" ilan edilmesi olacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müslümanların Kudüs’e sahip çıkmaları ve Kudüs bilincinin en üst düzeyde tutulması için ülkemizde her yıl kutlanan Miraç Kandili'nin denk geldiği haftanın 'Kudüs Haftası' olarak kutlanmasının isabetli bir karar olacağı kanaatindeyiz. Miraç gecelerinde camilerde yatsı namazından sonra kandil kutlamalarının yanı sıra haftaya yayılacak şekilde, miracın yurdu Kudüs’ü de konu edinen etkinliklerin camilerde, okullarda ve kurslarda işlenmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu manada ilgili makamların gerekli adımları atmalarını milletimiz ve Kudüs adına talep ediyoruz."


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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:14
  1. Kudüs
  2. Miraç Kandili
  3. Mirasımız Derneği

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