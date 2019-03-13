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Mirasımız Derneği’nden "Kudüs Haftası" önerisi

Mirasımız Derneği tarafı, Kudüs’te yaşananlara dikkat çekerek, "Miraç, her yıl Kudüs Haftası olarak kutlansın" önerisinde bulundu.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:38
Mirasımız Derneği’nden "Kudüs Haftası" önerisi

Mirasımız Derneği tarafı, Kudüs’te yaşananlara dikkat çekerek, "Miraç, her yıl Kudüs Haftası olarak kutlansın" önerisinde bulundu.

 

Mirasımız Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada Kudüs’ün zor günlerden geçtiğine dikkat çekilerek, "İsrail, son aylarda Mescid-i Aksa’yı birçok kez kapatarak Müslümanların tepkisini ölçmüştür. Bu durum alışkanlık haline geldiğinde korkarız ki Mescid-i Aksa, tıpkı Hz İbrahim’in kabrinin bulunduğu El Halil Camii’nde olduğu gibi bir oldu bitti ile ikiye bölünecektir. İsrail’in gerek Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlallerinin, gerekse Kudüs’ü İslamsızlaştırma yönünde attığı adımların zirve yaptığı bu günlerde ülkemizden Kudüs adına yükselecek kuvvetli bir ses İsrail’i durdurmaya yetecektir. Kudüs’ün İslam’a ait olduğu gerçeğinin insanlığın idrakine sunulması adına yapılacak her türlü eylem Mescid-i Aksa’nın rahat nefes almasına ve Kudüs’ün özgürlüğüne doğru atılacak bir adımdır" ifadelerine yer verildi.

 

Miraç kandiline denk gelen haftaların "Kudüs Haftası" ilan edilmesi gerektiğini savunan Mirasımız Derneği’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

 

"Müslümanların Kudüs’e sahip çıkmaları ve Kudüs bilincinin en üst düzeyde tutulması için ülkemizde her yıl kutlanan miraç kandilinin denk geldiği haftanın “Kudüs Haftası” olarak kutlanmasının isabetli bir karar olacağı kanaatindeyiz. Miraç gecelerinde camilerde yatsı namazından sonra kandil kutlamalarının yanı sıra haftaya yayılacak şekilde, miracın yurdu Kudüs’ü de konu edinen etkinliklerin camilerde, okullarda ve kurslarda işlenmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz.

 

Bu manada ilgili makamların gerekli adımları atmalarını milletimiz ve Kudüs adına talep ediyoruz"

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:38
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