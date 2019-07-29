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Mirasımız Derneği, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı

Mirasımız Derneği (Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği), her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramında da Kudüs’tekurban kesimi gerçekleştirecek.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:24
Mirasımız Derneği, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı

Mirasımız, işgal devletinin psikolojik yıldırma siyasetinin yanında, ekonomik ambargo ile birlikte hayat pahalılığının mutfaklarda iyice hissedildiği Kudüs’te,  %86’sı yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi veren Kudüslülere bu bayram da Türkiye’den gidecek olan yardımlarla rahat nefes aldırmayı hedefliyor.

Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, yaptığı yazılı açıklamada “Bizler Dernek olarak 12 yıldır Mescid-i Aksa’nın muhafızı Kudüslülerin ihtiyaçlarını gidermek için çalışma yapıyor, Kudüs’te bulunan ecdat yadigârı tarihi dokunun restorasyonlarını gerçekleştirerek hayata kazandırıyoruz. Sene içerisine yayılan çok sayıda çalışmanın yanında, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Kudüs’te hisse usulü kurban kesimi gerçekleştireceğiz.Kurban Bayramının birinci günü, Kudüs’te bulunan Kurban Kesim Merkezinde bağışçılarımızdan alınacak vekâletlerle kesimlerini gerçekleştireceğimiz kurban hisselerini, ihtiyaç sahibi Kudüslülere ulaştıracağız. Bu yılki hedefimiz yaklaşık 5600 Kudüslü aileye kurban eti ulaştırmak” ifadelerini kullandı.

Mirasımız Derneği, hayat pahalılığının kol gezdiği Kudüs’te bir Kurban Hisse bedelini 2.450 TL olarak belirledi.
Dernek tarafından Kurban kesiminden hemen sonra kurban sahiplerinin telefonlarına SMS ve video mesaj yoluyla kurban kesim bilgileri iletilecek.

Mirasımız, Kudüslü yetim ve öksüz çocuklarla, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını da unutmayacak, hayırseverlerden alacağı destek ile bayramlık kıyafet ve bayram harçlığı dağıtmak suretiyle sevinçlerine ortak olacak.

Bayramlıklar 150 TL, Bayram Harçlığı ise 50 TL olacak.

Kurbanını Kudüs’te kestirmek veya Kudüslü çocukları sevindirmek isteyen hayırseverler, Kurban organizasyonu hakkında detaylı bilgiyi derneğin 0212 524 01 01 numaralı telefon hattından veya mirasimiz.org.trweb adresinden alabilirler.”

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:24
  1. Mirasımız Derneği

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