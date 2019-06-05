Miras yüzünden tartıştığı amcasını öldürdü Denizli'de, yeğeni tarafından av tüfeğiyle yaralanan 45 yaşındaki Ferit Ç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kişi, miras anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı amcasını av tüfeğiyle öldürdü. Alınan bilgiye göre, Ferit Ç. (45) ile yeğeni Ramazan Ç. (29), Alparslan Mahallesi'nde, miras anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Ramazan Ç, yanında bulunan av tüfeğiyle amcasına ateş ettikten sonra kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ferit Ç, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Servergazi Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Kaçan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.



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