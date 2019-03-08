Miras yüzünden 4 kişi öldüren zanlı adliyede İstanbul’da miras nedeniyle 3 farklı adreste 2’si oğlu olmak üzere 4 kişiyi öldüren şahıs, zırhlı araçla adliye sevk edildi.

İstanbul’da miras nedeniyle 3 farklı adreste 2’si oğlu olmak üzere 4 kişiyi öldüren şahıs, zırhlı araçla adliye sevk edildi.

İstanbul’da bir süre önce cezaevinden çıkan Şinasi Gürkan isimli bir zanlı, Çarşamba günü akşam saatlerinde miras yüzünden 3 farkı adreste 2’si öz oğlu olmak üzere 4 kişiyi öldürmüştü. Polis tarafından kısa sürede yakalanan Gürkan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çelik yelek giydirilerek zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.