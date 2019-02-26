Miras kavgasında kan aktı Niğde’nin Bor ilçesinde dayı yeğin arasındaki miras tartışması, silahlı kavgaya dönüştü.

Niğde’nin Bor ilçesinde dayı yeğin arasındaki miras tartışması, silahlı kavgaya dönüştü.

Edinilen bilgiye göre olay Bor ilçesi Yenigöçmen Mahallesi Tuna sokakta meydana geldi. S.I. İle dayısı Ş.U. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle dayı Ş.U. elindeki bıçakla yeğeni S.I.’yı kalbinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dayı Ş.U. polis tarafından gözaltına alındı.

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