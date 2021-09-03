Miralem Pjanic Beşiktaş'ta Miralem Pjanic kimdir? Miralem Pjanic nereli? Miralem Pjanic kaç yaşında?

Beşiktaş, son transfer çalışmalarını da yapıyor. Siyah beyazlı takım Salih Uçan, Mehmet Topal, Kenan Karaman transferinden sonra Miralem Pjanic’i de kadrosuna kattı. Barcelona, 2024’e kadar sözleşmesi bulunan Pjanic’i geçen sezon tam 60 milyon euro karşılığında Juventus’tan transfer etmişti. 30 maçta forma giyen yetenekli oyuncu takımına gol ve asist katkısı yapamamıştı. Peki Miralem Pjanic kimdir? Miralem Pjanic nereli? Miralem Pjanic kaç yaşında?

Miralem Pjanic kimdir?

Miralem Pjanic 2 Nisan 1990'da a Bosna-Hersek'te dünyaya geldi. Pjanić, profesyonel kariyerine bir sezon oynadığı Metz'te başladı. 2008 yılında Lyon'a transfer oldu ve üç sezon bu takımın formasını giydi. 2011 yılında Roma ile sözleşme imzaladı. Roma'da, Serie A'nın en iyi orta saha oyuncusu seçildi. 2016'da Juventus'a imza attı.

Miralem Pjanic hangi takımlarda oynadı?

Pjanic, Juventus ile Serie A ve Coppa Italia'yı kazanırken, 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Serie A Yılın Takımı'na seçildi. Ayrıca, 2016-17 sezonunda Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde final oynamasındaki katkıları nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi Sezonun Takımı'na seçildi. Lüksemburg genç millî takımında da forma giyen Pjanic, 2008 yılında Bosna-Hersek formasıyla ilk millî maçına çıktı. Bu takımla 80'den fazla maçta forma giydi 13 gol attı. İlk büyük turnuvada; 2014 FIFA Dünya Kupası'nda takımıyla mücadele etti.

2015 yılında The Guardian'ın "Dünyanın en iyi 100 futbolcusu" listesinde 55. sırada yer aldı.

Pjanic, 14 yaşında Metz ile genç sözleşmesi imzaladı ve kulübün akademisinde yaklaşık üç yıl geçirdi. 2005-06 sezonunda, Championnat National des 16 ans organizasyonunu kazanan 16 yaş altı takımında oynadı ve sezonun ardından kulüple beş yıllık bir élite sözleşme imzaladı.

Metz, oyuncu için sayısız teklif almasına rağmen, 6 Haziran 2008'de, Pjanić ve Metz, oyuncunun Olympique Lyonnais'a transferi için anlaşmaya vardılar.31 Ağustos 2011'de Pjanic, €11 milyon bonservis bedeli karşılığında İtalyan kulübü Roma ile dört yıllık bir sözleşme imzaladı. Roma formasıyla ilk golünü Lecce'ye attı. Pjanić 13 Haziran 2016'da, €32 milyon bonservis bedeli karşılığında Juventus ile beş yıllık bir sözleşme imzaladı ve beş yıllık Roma kariyeri sona erdi. Yeni sezonda beş numaralı formayı aldı. 10 Eylül'de, takımının iç sahada 3-1 kazandığı Sassuolo karşılaşmasında, Juventus formasıyla ilk golünü attı. İlk sezonunda, takımı Coppa Italia ve Serie A'yı kazanırken, Şampiyonlar Ligi Finali'nde Real Madrid'e kaybederek sezonu üç kupayla tamamlama şansını kaçırdı.

Pjanic, 29 Haziran 2020 tarihinde Juventus'tan 2019-20 sezonunun bitiminden itibaren geçerli olmak üzere 60 milyon € artı maksimum 5 milyon € bonuslar karşılığında Barselona ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.