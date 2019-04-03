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Miraç Kandilinde Şuhut’ta camiler doldu taştı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Miraç Kandili dolayısıyla camiler dolup taşarken, vatandaşların elleri semaya kalktı.

03 Nisan 2019 Çarşamba 01:33
Miraç Kandilinde Şuhut’ta camiler doldu taştı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Miraç Kandili dolayısıyla camiler dolup taşarken, vatandaşların elleri semaya kalktı.


Tüm yurtta yaşandığı gibi Şuhut’ta da Miraç Kandili İlçe Merkez Büyük Cami’de idrak edildi. İlçe Merkez İmamları tarafından Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve ilahiler eşliğinde Miraç Kandili devam ederken, İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı tarafından dualar yapıldı. Vatandaşlar gece boyunca namaz kılıp dua etti. Ayrıca Miraç Kandiline ibadet için gelen vatandaşlara ikramda bulunuldu.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 01:33
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