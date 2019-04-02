0553 313 94 23

Miraç Kandili

Miraç Kandili, Diyarbakır, Elazığ ve Siirt'te camilerde okunan Kuran-ı Kerim ve dualarla idrak edildi

02 Nisan 2019 Salı 22:19
Miraç Kandili

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Elazığ ve Siirt'te Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen programlar dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Diyarbakır'da İl Müftülüğünce "İslamın 5. Haremi Şerif"i olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami'de Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Merkez Sur ilçesinde bulunan Ulu Cami'deki programda Kuran-ı Kerim ile mevlit okundu, dua edildi.

İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, yaptığı açıklamada, sahabeler ve peygamberler kentindeki ulu camide kandil programı düzenlediklerini söyledi.

Miraç Kandil’ini Diyarbakırlılarla idrak ettiklerini ifade eden Karabayır, Miracın Hazreti Muhammed'in ulvi alimlere yaptığı bir yolculuk olduğunu anlattı.

Karabayır, şunları kaydetti:

"Biz onun miracını mübarek üç aylarımızda, bu mübarek gecede idrak etmenin huzuru ve neşesi içerisindeyiz. İnanıyoruz ki Miraç Kandili'nde yapılacak dualar, ibadetler Rabbimiz katında kabul olacak. Özellikle gönül coğrafyamızda, İslam dünyasında ve hususen Kudüs'te, efendimizin miracı gerçekleştiği gibi dünyanın çeşitli bölgelerinde mazlum olan kardeşlerimizin duaları da Kudüs'ün kurtuluşuna, İslam dünyasının ihyasına vesile olacaktır."

- Elazığ

Elazığ'da kandil dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

İl Müftülüğünce tarihi İzzetpaşa Camisi'nde düzenlenen programda Kuran-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi.

İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, namaz kılıp dua eden vatandaşlara Miraç Kandili'nin önemini anlattı.

Program sonunda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından vatandaşlara sıcak süt ikram edildi.

- Siirt

Siirt'te Ulu Cami, Abdulhakim Sancak Çarşı ve Yeni Mahalle camilerinde düzenlenen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kandil dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

Kuran-ı Kerim ve Türkçe, Kürtçe, Arapça ilahiler okunan programda, vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 22:19
  1. cami
  2. Diyarbakır
  3. Elazığ
  4. Miraç Kandili
  5. Namaz
  6. Siirt

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti)Anıtkabir defterine attığı imzada maalesef istismara yönelik bir ifade ortaya çıkmıştır."
    1. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İmamoğlu'nun..
    2. Savcı Sayan mazbatasını aldı
    3. Maçın ardından
    4. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yerel seçim)..
    5. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,..
    6. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Egemenlik..
    7. Ahmet Davutoğlu'ndan Miraç mesajı
    8. Irak Başbakanı, Türkiye ve körfez..
    9. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli..
    10. Miraç Kandili
    11. Galatasaray, Malatyaspor ile yenişemedi
    12. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Süreç..
    13. Galatasaray, saha avantajını kullanamadı
    14. Çelik: "(İstanbul'da seçim sonuçlarına..
    15. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bir kere daha..
    16. Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika istifa..
    17. Van’da Miraç Kandili ihya edildi
    18. Ejder Okumuş'tan Miraç Gecesi mesajı:..
    19. "Türkevi Manhattan manzarasına ilave..
    20. Miraç Kandili
    21. Elazığ’da Miraç Kandili’nde camiler..
    22. Luyindama kırmızı kart gördü, cezasını..
    23. Göçmen kuşlar Yüksekova’da mola verdi
    24. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    25. Kaynak: "Canı yanan biraz daha fazla..
    26. Hollanda'da YPG/PKK'lı terörist..
    27. Selimiye Camii’nde Miraç Kandili..
    28. Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0..
    29. İranlı sinema oyuncusu Meşayihi..
    30. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz..
    Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama
    Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama
    Komünist Başkan Maçoğlu'ndan ilk açıklama
    Komünist Başkan Maçoğlu'ndan ilk açıklama
    Sadece 1 oy farkla AK Parti kazandı!
    Sadece 1 oy farkla AK Parti kazandı!
    11 oyla AK Parti kazandı! Sonuçlara itiraz edildi
    11 oyla AK Parti kazandı! Sonuçlara itiraz edildi
    YSK Başkanı'ndan açıklama
    YSK Başkanı'ndan açıklama

    Günün Karikatürü

    3 Nisan 2019
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    3 oy farkla kazandı
    3 oy farkla kazandı