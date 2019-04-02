DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Elazığ ve Siirt'te Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen programlar dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Diyarbakır'da İl Müftülüğünce "İslamın 5. Haremi Şerif"i olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami'de Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Merkez Sur ilçesinde bulunan Ulu Cami'deki programda Kuran-ı Kerim ile mevlit okundu, dua edildi.

İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, yaptığı açıklamada, sahabeler ve peygamberler kentindeki ulu camide kandil programı düzenlediklerini söyledi.

Miraç Kandil’ini Diyarbakırlılarla idrak ettiklerini ifade eden Karabayır, Miracın Hazreti Muhammed'in ulvi alimlere yaptığı bir yolculuk olduğunu anlattı.

Karabayır, şunları kaydetti:

"Biz onun miracını mübarek üç aylarımızda, bu mübarek gecede idrak etmenin huzuru ve neşesi içerisindeyiz. İnanıyoruz ki Miraç Kandili'nde yapılacak dualar, ibadetler Rabbimiz katında kabul olacak. Özellikle gönül coğrafyamızda, İslam dünyasında ve hususen Kudüs'te, efendimizin miracı gerçekleştiği gibi dünyanın çeşitli bölgelerinde mazlum olan kardeşlerimizin duaları da Kudüs'ün kurtuluşuna, İslam dünyasının ihyasına vesile olacaktır."

- Elazığ

Elazığ'da kandil dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

İl Müftülüğünce tarihi İzzetpaşa Camisi'nde düzenlenen programda Kuran-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi.

İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, namaz kılıp dua eden vatandaşlara Miraç Kandili'nin önemini anlattı.

Program sonunda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından vatandaşlara sıcak süt ikram edildi.

- Siirt

Siirt'te Ulu Cami, Abdulhakim Sancak Çarşı ve Yeni Mahalle camilerinde düzenlenen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kandil dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

Kuran-ı Kerim ve Türkçe, Kürtçe, Arapça ilahiler okunan programda, vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.