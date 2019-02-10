MIPIM'de geri sayım başladı

Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul şirketleri şubat ve mart aylarında yurtdışında iki dev organizasyonda projeleriyle görücüye çıkacak. 8-10 Şubat 2019 tarihleri arasında Almanya’daki Messe Düsseldorf Fuar Alanı’nda düzenlenecek olan EVİM Türkiye 2019 fuarında katılımcı firmalar, B2B alanında hedef kitleleri ile bire bir görüşme imkanı da bulacak.

İstanbul çadırı kurulacak

İstanbul Ticaret Odası da (İTO), fuarda 256 metrekarelik alanda yer alacak. Fransa’nın Cannes şehrinde ise 12-15 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenecek MIPIM 2019’a ise Türkiye 685 metrekarelik İstanbul Çadırı ile katılacak. Londra ve Paris çadırlarının arasında yer alacak İstanbul Çadırında, firmaların yine stand bazında yer alması sağlanacak ve B2B alanı ayrılacak. Her iki organizasyon için İstanbul Ticaret Odası Emlak, Gayrimenkul, İnşaat ve Yatırım Fuarları istişare toplantısı gerçekleştirildi.

İTO’dan tam destek

Toplantıda EVİM Türkiye 2019 ve MIPIM 2019 için yapılan hazırlık çalışmaları değerlendirildi.

İTO Başkan Yardımcısı Dursun Topçu’nun yönetiminde gerçekleşen toplantıya, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Köç, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Tokel ve firma temsilcileri katıldı.