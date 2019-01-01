MIPIM 2019’da Türkiye rüzgârı esti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un açılışını gerçekleştirdiği İstanbul Çadırı’nda 20’yi aşkın firma ile çıkarma yapan İstanbul Ticaret Odası (İTO), dünyaya İstanbul markasının gücünü ortaya koyacak mesajlar verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, üç günlük fuar ziyaretleri çerçevesinde 1 milyon kartvizit değiştirildiğine dikkat çekerek, “Bu birliktelik hem sektörümüz hem de sektörümüzün geleceği adına çok önemli” derken, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Oda’nın önderliğinde 5. kez kurulan İstanbul Çadırı’nda, hem yabancı konukları ağırladı hem 10’un üzerinde yayın kuruluşuna demeç verdi.

“Müteahhitlerimizle övünüyoruz”

Fuarda açıklama yapan Bakan Kurum, Türk müteahhitliği ile her zaman övündüklerinin altını çizerek, “Türk müteahhitliğine baktığınızda Çin’den sonra ikinci sıradayız. Yurtdışında devam eden taahhüdümüz 11 milyar dolara yakın. Bugün 11 milyar dolar bildiğim kadarıyla 36 ülkede yatırım yapıyoruz. 1972’den bugüne kadar da 367 milyar dolar yurtdışında yatırımımız oldu. Bu şu anlamda önemli, ülkemizde 440 bin müteahhit var ve birçok teknik personelimiz kendini yurtdışında temsil edebilir hale geldi ve orada proje çizebilir hale geldi. Ülkemizdeki inşaat sektöründe yurtdışına açılması öngörüsünü önümüze koyduğumuzda yurtdışında iş yapmak, bu fuarlara katılmak, bizim mimarlarımızın, mühendislerimizin yurtdışında faaliyetlerde bulunması çok önem arz ediyor. Bu anlamda doğrudan baktığımızda 250-300 sektörü ilgilendiren inşaat sektörümüzü 2019’un ikinci yarısından sonra da o piyasanın düzelmesiyle daha iyi seviyelere gelmesini bekliyoruz” dedi.

Yatırımcılar için büyük fırsat

ALKAŞ’ın Türkiye temsilciliğini yürüttüğü 30’uncu MIPIM Fuarında 100 konferans ve oturum çerçevesinde “Geleceği Etkilemek” ana teması ile gayrimenkulde geleceğin 30 yılının trendleri tartışıldı. Fuarda Türk firmalar da yoğun B2B görüşme trafiği ile dikkat çekti.

Sırada MIPIM Türkiye var

Yakın ve orta vadedeki işbirlikleri için zemin oluşturulacağına bu yıl da kesin gözüyle bakılan B2B’lerin sayısı ise 4 bin 326 olarak gerçekleşti. ALKAŞ Genel Müdürü Yonca Aközer, Türkiye’nin MIPIM’e katılımının sürdürülebilirliğinin çok büyük önem arz ettiğinin altını çizerek, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’un fuara katılımı bizler için çok kıymetli, kendisinin verdiği destek ile de 2020 yılında bu büyük yatırım platformunu Türkiye’ye taşıyacağız. RE360 gayrimenkul konferansı ile bu senenin sonunda MIPIM Türkiye’nin son provasını gerçekleştireceğiz“ dedi.

Yüz yüze görüşme fırsatı

Önceden yapılan planlı çalışmalar sonucu Türk firmalarının bu yıl MIPIM 2019’dan verim alarak döndüklerini belirten Aközer, gerçekleşen 4 bin 326 B2B sayısının ve çok sayıda yabancı ülke temsilci heyet ziyaretlerinin de bu çalışmanın göstergesi olduğunu dile getirdi. Aközer, “Önümüzdeki sene bu hedef rakamların da aşılacağına inanıyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Banu Evleri Avrupalılara tanıtıldı

Cannes’da gerçekleştirilen MIPIM’e katılan Türk firmaları arasında Hasanoğlu Şirketler Grubu da vardı. Grup, fuarda bu yıl hayata geçireceği dört yeni projesini tanıttı.

Yatırımcılara istanbul daveti

İnşaat sektöründe 25 yıllık deneyimi ile pek çok başarılı projeyi hayata geçiren Hasanoğlu Şirketler Grubu, fuarda BANU EVLERİ markasının devamı olacak ve grubun kendi özel mülkünde inşa edilecek yeni projeler Avrupalı yatırımcıların beğenisini topladı. Fuar boyunca şirket yetkilileri birebir görüşmeler yaparak yatırımcıları İstanbul’a davet ettiler.

155 milyon liralık arsa yatırımı ile gerçekleşecek Hasanoğlu Şirketler Grubu’nun yeni projeleri toplamda 110 bin metrekare inşaat alanı ve 75 bin metrekare satılabilir alandan oluşacak. Aile odaklı olarak geliştirilecek dört yeni projenin toplam inşaat yatırım bedeli ise 255 milyon lira olacak.

25 yıllık tecrübe

MIPIM 2019’u değerlendiren Hasanoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu, “İTO’nun 685 metrekarelik İstanbul Çadırı’nda yer alarak projelerimizin tanıtımını yaptık. Ülkemizin ve İstanbul’umuzun tanıtımına katkı sağlayan dev çadırda yer almak gurur vericiydi. MIPIM katılımcı profiliyle 25 yıllık tecrübemizle inşa ettiğimiz projelerimizin tanıtımına büyük katkı sağladı. 100’den fazla ülkenin katıldığı fuarda BANU EVLERİ markasıyla bugüne kadar hayata geçirdiğimiz projelerimiz ve yeni projelerimizi tanıttık, dünyanın farklı bölgelerinden gelen katılımcılara projelerimizi anlatma fırsatı bulduk. Fuar boyunca yüzlerce misafir ile görüştük, çok güzel ve olumlu geri dönüşler aldık. Projelerimiz Avrupalı yatırımcılardan yoğun ilgi gördü, fuar sonrası için İstanbul’da yapılacak görüşmeler organize ettik” dedi.