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Minnihanov, D-8 Sekreteri Shaari ile görüştü

Rusya Federasyonu Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ve D-8 Genel Sekreteri Dato Ku Jaafar Ku Shaari başkent Kazan'da bir araya geldi

24 Nisan 2019 Çarşamba 21:18
Minnihanov, D-8 Sekreteri Shaari ile görüştü

KAZAN (AA) - Rusya Federasyonu Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Gelişen 8 Ülke Ekonomik İşbirliği Örgütü (D-8) Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari ile görüştü.

Minnihanov, 11. Uluslararası Rusya-İslam Dünyası Ekonomi Zirvesi'ne (Kazan Summit 2019) katılmak üzere başkent Kazan'a gelen Shaari ile Kazan Kremlin'de bir araya geldi.

Görüşmede, İslami bankacılık ve yatırım alanındaki etkileşim konuları ele alındı.

Kazan'da bugün başlayan ve 2 gün sürecek 11. Uluslararası Rusya-İslam Dünyası Ekonomi Zirvesi'ne, yaklaşık 50 ülkeden temsilci katılıyor.

D-8, Türkiye'de dönemin başbakanı Necmettin Erbakan'ın önerisiyle 15 Haziran 1997'de kurulmuştu. Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan ve Türkiye'nin oluşturduğu blok, İslam dünyasının yükselen 8 ekonomisini bir araya getirmeyi amaçlıyor.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 21:18
  1. D-8
  2. Dato Ku Jaafar Ku Shaari
  3. Rusya
  4. Rüstem Minnihanov

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