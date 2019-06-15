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Miniklerin yıl sonu heyecanı

Tepebaşı Belediyesi’nin Yaşam Köyü’nde hizmet veren Aşağı Söğütönü Erken Çocukluk Eğitim Merkezi, ilk mezunlarını verdi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 13:12
Miniklerin yıl sonu heyecanı

Tepebaşı Belediyesi’nin Yaşam Köyü’nde hizmet veren Aşağı Söğütönü Erken Çocukluk Eğitim Merkezi, ilk mezunlarını verdi.


Tepebaşı Belediyesi Aşağı Söğütönü Erken Çocukluk Eğitim Merkezi öğrencileri, sona eren 2018-2019 eğitim-öğretim dönemini yıl sonu defilesi ile kutladı. Merkezin ilk mezunları olan minikler, birbirinden renkli elbiseleri ile geri dönüşümün önemine dikkat çekti. Düzenlenen 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi kapanış törenine, Aşağı Söğütönü Erken Çocukluk Eğitim Merkezi öğrencisi 40 çocuk, veliler ve merkez yetkilileri katıldı. Programda 24-54 ay arası çocukların gruplar halinde gerçekleştirdiği “Geri Dönüşüm Defilesi” ise renkli görüntülere sahne oldu. Sırası ile “Renkli Düğmeler”, “Renkli Ayaklar” ve “Neşeli Kurabiyeler” adlı gruplar podyuma çıkarken, miniklerin sergilediği ve geri dönüşümün önemine dikkat çeken elbiseler, katılımcılardan beğeni topladı.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 13:12
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