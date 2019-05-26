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Miniklerin satranç şenliği heyecanlı oldu

Türkiye Satranç Federasyonu organizasyonu olarak Özel Sevgi Kreş ve Anaokulunda Satranç Şenliği düzenlendi.

26 Mayıs 2019 Pazar 12:19
Miniklerin satranç şenliği heyecanlı oldu

Türkiye Satranç Federasyonu organizasyonu olarak Özel Sevgi Kreş ve Anaokulunda Satranç Şenliği düzenlendi.


Düzenlenen etkinliğe anaokulu düzeyinde 40 sporcu katılırken turnuva da İl Hakemi İbrahim Yılmaz Başhakemlik yaptı. Ayrıca Reşat Alma, Özge Güzel ve Burcu Aydın da hakem olarak görev aldılar. Satranç il Temsilcisi Mehmet Salih Yıldırım da hazır bulundu.


Şenlik sonunda Özel Sevgi Kreş ve Anaokulu tarafından dereceye giren sporculara madalya ve hediyeler verildi. Özel Sevgi Kreş Kurucu Müdürü Naci Korucu böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmak tan memnuiyet duyduğunu belirtti.


Öğrenci velileri ise, bu tür etkinliklerin devam etmesini isteyerek, düzenlenen satranç şenliği için okul yönetimine teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 12:19
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