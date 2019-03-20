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Miniklerin şampiyonu İkitellispor oldu

Küçükçekmece Belediyesi Minikler Başkanlık futbol Turnuvası’nda şampiyon İkitellispor oldu.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:46
Miniklerin şampiyonu İkitellispor oldu

Küçükçekmece Belediyesi Minikler Başkanlık futbol Turnuvası’nda şampiyon İkitellispor oldu.



Küçükçekmece Belediyesi’nin Küçükçekmece Amatör Spor Kulüpleri Destekleme Derneği ile birlikte düzenlediği 12’nci Minikler Başkanlık futbol turnuvasında şampiyon belli oldu.



Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kemal Aktaş Stadı’nda gerçekleşen turnuva ve ödül törenine AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, İlçe Müftüsü Mustafa Temel, Küçükçekmece Amatör Spor Kulüpleri Destekleme Derneği Başkanı Seymen Gençtürk, AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Av. Mustafa Korkut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, İlçe Gençlik Spor Müdürü Göksun Öz ve beraberindeki ilçe protokolü katıldı.



Açık ara şampiyon İkitellispor


22 takım, 484 sporcunun mücadele ettiği turnuvada, maçlar 4 grupta oynandı. Maçlar sonunda grubunu ilk iki sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükseldi. Çeyrek final maçalarında galip gelen Cennet Barbarosspor, Halkalı Taştepespor, İkitellispor ve İFAspor yarı finale çıkan takımlar oldular. Halkalı Taştepespor ile Cennet Barbarosspor takımları arasındaki 3.lük maçını Halkalı Taştepe spor 1-0 kazanarak, turnuvayı 3’üncü sırada tamamladı. Final maçında İkitellispor, İFAspor’u 4-1 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu. Turunuvalar sonunda dereceye giren takımlara düzenlen törenle kupa, madalya ve ödülleri verildi.



Turnuva Sonuçları


1.İkitellispor, 2.İFAspor, 3. Halkalı Taştepespor, 4. Cennet Barbarosspor


En Centilmen Takım-Kosova Güçspor


En iyi Kaleci-Gürkan Dündar-İFAspor


En Erken Gol- Yusuf Arda Durmuş-İstanbul Trabzonspor 23’üncü saniye


Gol Kralı-Arda Berkan Arslan-İkitellispor 31Gol


Sağlık Görevlisi- Yusuf Kaya, Hakemler Tahir Arıca, Gökhan Celep, Furkan Ayna

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:46
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