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Miniklerin Ramazan Şimşek sevgisi

Cumhur İttifakı MHP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, her gittiği yerde çocukların büyük ilgisiyle karşılaşıyor.

28 Mart 2019 Perşembe 09:58
Miniklerin Ramazan Şimşek sevgisi

Cumhur İttifakı MHP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, her gittiği yerde çocukların büyük ilgisiyle karşılaşıyor.


31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimleri için sona gelinirken bir seçim kampanyası daha geride kalıyor. Gölbaşı’nda bu seçim kampanyası döneminde Belediye Başkan adaylarından Cumhur İttifakı MHP Adayı Ramazan Şimşek’in kampanyalarında çocukların büyük ilgisi dikkat çekti.


Gölbaşı’nı adım adım gezen Şimşek, gittiği her yerde çocuklarla haşır neşir oluyor. Kampanya sürecinde gittiği yerlerde küçükleri unutmayan Başkan Adayı Ramazan Şimşek, bu konuda şunları söyledi:


“Çocuklarımız, bizim her şeyimiz. Onların yüzlerinin gülmesi adına çıktığımız kutlu yolda, minik yavrularımız seçim kampanyalarımızın adeta neşesi oluyorlar. Ziyaret ettiğimiz her yerde bizleri büyük coşkuyla karşılıyorlar.


Kampanya sürecinde biz de karşılaştığımız çocuklarımızı çam sakızı çoban armağanı hediyelerle sevindiriyoruz. Küçük yüreklerin büyük sevgisi onların geleceği için çalışma azmimizi daha da kamçılıyor.”

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 09:58
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