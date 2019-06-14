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Miniklerin ilk karne heyecanı

Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde oluşturulan Oyun Evinden mezun olan 34 çocuk için tören düzenlendi.

14 Haziran 2019 Cuma 14:20
Miniklerin ilk karne heyecanı

Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde oluşturulan Oyun Evinden mezun olan 34 çocuk için tören düzenlendi.


Törende konuşan Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sağlam; “Bu karne bizler için sembolik olsa da yavrularımız için çok anlamlıdır. Gözlerinde ki bu eğitim aşkının hiç bitmemesini temenni ediyorum “dedi.


Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon çocuk karne heyecanı yaşadı. Birçok okulda öğrencilerin bu mutlu günü için törenler düzenlendi. Karne heyecanın yaşandığı bir başka yer ise Palandöken Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde yer alan ve oyun odasında sezon boyunca eğitim gören kreş öğrencileriydi. 34 çocuğun kreşten mezun olması sebebiyle Kültür Merkezinde bir tören düzenlendi.


Düzenlenen törende velilere konuşma yapan Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sağlam, “Bu gün çocuklarımız için çok özel bir gün. Eğitim hayatlarının ilk resmi belgesini alıyorlar. Belki burada verdiğimiz karneler bizler için sembolik olsa da yavrularımız için çok anlamlı belgelerdir. Bu bilinçle onların eğitime olan aşklarını daha da körüklemek için veliler olarak bizlere büyük görevler düşüyor. Belediyemiz, ilçemizde yaşayan her bir çocuğumuzun sosyal anlamda kendilerini geliştirmesi için tüm imkanlarını seferber edecektir. Yeni nesillerin gelişimi, güçlü Türkiye’nin inşası eğitimle olur, okulla olur. Bu yaz döneminde çocuklarımızın bu okullarda aldıkları eğitimleri devam ettirmesini, oyunlarını oynarken kendilerini geliştirmelerini temenni ediyorum. Yavrularımızın eğitimlerini üstlenen öğretmenlerimize ve Kültür Merkezi çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından törene katılan Palandöken Belediye Başkan Yardımcıları Ensar Özdemir ve Ahmet Sağlam, Palandöken Belediyesi Özel Kalem Müdürü Murat Ay ve Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi Müdürü Muhammet Kars, kreşlerinin tamamlayan çocuklara hediye oyuncak verdi. Törene katılan veliler de çocuklarının ilk karne heyecanında bol bol fotoğraf çektirerek, anı ölümsüzleştirdi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 14:20
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