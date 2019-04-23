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Miniklerin 99. yıl coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99.

23 Nisan 2019 Salı 13:54
Miniklerin 99. yıl coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99.yılı tüm yurtta olduğu gibi Keçiören Hüseyin Güllüoğlu Ortaokulunda da coşkuyla kutlandı.


Sabahın erken saatlerinde Keçiören Hüseyin Güllüoğlu Ortaokulunu ve tören alanını dolduran veli ve semt sakinleri heyecanla programı bekledi. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları tüm gazi ve şehitlerimiz anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program okul müdürü Murat Hancı’nın günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşmayla devam etti.


Okul müdürü Murat Hancı, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelede emeği geçenleri rahmetle anar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 99. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı’nızı en içten duygularımla kutlarım" dedi.


Sosyal bilgiler öğretmeni Mehmet Acar 23 Nisan tarihinin önemini anlattı. Çeşitli sınıflardan öğrenciler şiirler okurken öğrenciler tarafından gösteriler de sunuldu.


Okul korosu Müzik öğretmeni Hatice Deregözü eşliğinde kısa bir konser verdi. Özel eğitim sınıfının hazırladığı gösteri duygulu anların yaşanmasıyla birlikte gururun tablosu oldu.



Ana sınıf öğrencileri ayakta alkışladı


4 ayrı ana sınıfından miniklerin gösterisi beğeniyle seyredilirken Ayben öğretmenin sınıfı minik yürekler, bölgeleri bütünleştirerek Türkiye haritasını oluşturdu. ’Ne Mutlu Türküm Diyene’ adlı pankartı açarken yüreklerdeki gururun sahneye yansımasını tüm katılımcılar ayakta alkışladı.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 13:54
  1. konser

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