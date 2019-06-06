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Miniklere en anlamlı karne

Sokak hayvanlarının iyi bir yaşam sürebilmesi için çalışmalarına devam eden Buca Belediyesi, “Satın Alma Sahiplen” kampanyasıyla çocuklara karne hediyesi olarak hayvan alınması yerine, bilinçli olarak hayvanların sahiplenmesi için farkındalık çalışması yürütecek.

06 Haziran 2019 Perşembe 12:05
Miniklere en anlamlı karne

Sokak hayvanlarının iyi bir yaşam sürebilmesi için çalışmalarına devam eden Buca Belediyesi, “Satın Alma Sahiplen” kampanyasıyla çocuklara karne hediyesi olarak hayvan alınması yerine, bilinçli olarak hayvanların sahiplenmesi için farkındalık çalışması yürütecek. Hayvansever miniklere dostluk karnesi verilerek sokak hayvanlarının sahiplendirileceği etkinlik öncesinde Başkan Erhan Kılıç velilere seslendi. Kılıç, “Hayvanlar oyuncak değildir” dedi.


Can dostlarımızın yaşam haklarını korumak için Veteriner İşleri Müdürlüğü’yle çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi yepyeni bir kampanya başlattı.


Buca Belediyesi ve Ege Fikir Ortaklığı Derneği (EFODER) işbirliğiyle gerçekleştirilecek“Satın Alma Sahiplen” kampanyasında vatandaşların, yılbaşı, doğum günü, karne günü ve evlilik yıl dönümü gibi özel günlerde insanların sevdiklerine hediye almak için pet-shop mağazalarına akın edilmesine ve hayvanların bir mal gibi alınıp satılmasına karşı bilinçlendirmesi hedefleniyor.



Dostluk karnesi


Okulların yaz tatiline girdikleri karne günü öncesi 12 Haziran Çarşamba günü, Buca Belediyesi’nin Tınaztepe mevkiinde hizmet veren Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ndeki Pet Kafe’de gerçekleşecek etkinlikte, hayvan sever miniklere patili karne verilecek. Hayvanların hediye olarak mağdur edilmesi yerine hayvan sahiplenmenin bilinci ve önemi hakkında bilgilendirme yapılacak.


Etkinliğin ardından hayvan sahiplenmeye gönüllü olan ailelere Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ndeki ihtiyaç sahibi sokak hayvanları verilecek.



“Hayvanlar oyuncak değildir”


Kampanya hakkında konuşan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, çocuklarına karne hediyesi olarak hayvan hediye etmeyi düşünen ailelere seslendi. Veterinerlik Müdürlüğü’nün var gücüyle talepleri karşılamaya çalıştığını ifade eden Başkan Kılıç, “Şimdiye kadar yüzlerce sokak hayvanını sizlerin desteğiyle sahiplendirdik. Bu hayvanlarımızın büyük bir bölümü maalesef pet shoplardan alınıp sokağa atılan hayvanlardan oluşuyor. Şunu unutmamamız gerekiyor; hayvanlar oyuncak değildir, mal değildir. Hayvan sahiplenmek ciddi bir sorumluluktur.Kampanyamızla bu bilincin küçük yaşlardan yerleşmesi ve bu güzel dostluğun tohumlarının temelden atılmasını sağlayacağız. Tüm velilerimizi çocuklarıyla el ele etkinliğimize davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 12:05
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